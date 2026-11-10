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    Schwäche in Autobranche zieht auch VW-Dachholding Porsche SE in die roten Zahlen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche SE verzeichnet 2,8 Milliarden Euro Verlust
    • Wertminderungen bei VW drücken den Gewinn deutlich
    • VW und Porsche leiden unter schwachem China-Geschäft
    Schwäche in Autobranche zieht auch VW-Dachholding Porsche SE in die roten Zahlen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Die VW-Eigentümerholding Porsche SE bekommt die Schwäche bei ihren Beteiligungen am Volkswagen -Konzern und am Sportwagenbauer Porsche AG zunehmend zu spüren. In den ersten neun Monaten steckten die Stuttgarter wie erwartet in den roten Zahlen. Der Nettoverlust betrug 2,8 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Porsche SE noch einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro ausgewiesen. Grund für die Verluste sind Wertminderungen vorwiegend bei der Beteiligung an VW.

    Auch beim angepassten Konzernergebnis - also im Wesentlichen bei dem um Wertberichtigungen und Sonderposten bei den Kernbeteiligungen bereinigten Ergebnis - musste die Eigentümerholding der Familien Porsche und Piech einen Dämpfer hinnehmen. Es ging von 1,6 auf 0,9 Milliarden Euro um gut 40 Prozent zurück. Wesentlich für die Ergebnisentwicklung ist bei der Porsche SE das Abschneiden von VW und dem Sportwagenbauer mit dem Familiennamen. Beide kämpfen derzeit mit schwierigen Marktbedingungen vor allem in China und mit dem Umbruch in der Automobilindustrie.

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    "Die Quartalsergebnisse im Volkswagen Konzern zeigen deutlich, dass die beschlossenen Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Kostensenkung und nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität zügig umgesetzt werden müssen", sagte Porsche-SE-Vorstandschef Hans Dieter Pötsch. Der Manager ist auch Aufsichtsratschef im Volkswagen-Konzern. Pötsch bestätigte die im September gesenkte Jahresprognose für die Porsche SE./men/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 71,16 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -1,16 %/+69,44 % bedeutet.





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