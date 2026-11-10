Schwäche in Autobranche zieht auch VW-Dachholding Porsche SE in die roten Zahlen

Was ich halt sehe, in einem Verbrenner steckten deutlich mehr Teile und da war was Motortechnik respektive Effizienz anging jede Menge Hirnschmalz, Erfahrung, Ingenieurswissen gefragt um da Verbesserungen zu erzielen und mithalten zu können.





Bei einer "fahrbaren Batterie" ist das anders. Was Batterietechnik angeht, sind die Chinesen den Europäern Lichtjahre voraus, was die Technik und auch das Preis/Leistungsverhältnis angeht. Die Haltbarkeit/Zyklenfestigkeit ist ebenfalls schon lange kein Problem mehr, meist stirbt einen Lithiumbatterie an zeitlicher Alterung, nicht weil sie zu viele Ladezyklen durchlaufen hat.

Service braucht eine "fahrbare Batterie" ebenfalls deutlich weniger (kein Getriebe, kein Ölwechsel, keine Luftfilter, keine Zündkerzen, kein Kühlkreislauf, kein Einspritzsystem - um nur mal exemplarisch aufzuzeigen was bei einem Verbrenner alles zusätzlich gewartet werden muss, bzw. kaputt gehen kann), da sie aus viel weniger Teilen besteht und einen effizienten Elektromotor kann praktisch jeder "Depp" bauen. Ich sehe nicht, wo der "Vorsprung durch Technik" mit dem Audi einstmals warb noch vorhanden ist bzw. wofür er beim E-Auto gebraucht wird, zumal dort die Chinesen den Vorsprung haben. Gut, an der Ladeinfrastruktur muss noch gearbeitet werden, aber das erledigt sich von selbst über kurz oder lang.





Ich kann da nur für mich sprechen. Ich bin nicht bereit die Preise zu bezahlen, die vom Volkswagenkonzern für eine "fahrbare Batterie" aufgerufen werden, zumal die Preise im Vergleich zu einem Verbrenner deutlich niedriger sein müssten, schon wegen der Produktionskosten.





Die Zyklen für Batterien kannst du genauso gut in einem geeigneten Testszenario simulieren, was auch so durchgeführt wird - das Argument mit fehlenden Langzeiterfahrungen zählt daher nicht, wird aber immer gerne von den "ewig gestrigen" hergenommen. Lithiumbatterien sind nun schon seit rund 20 Jahren kommerziell im Einsatz, werden stetig verbessert und längerfristige Erfahrungen liegen damit zu Genüge vor. Demnächst wird davon einiges durch Natriumtechnik ersetzt werden, was die Batteriepreise nochmals deutlich purzeln lassen sollte.





Servicenetz ist auch kein Problem, das steigt mit steigendem Marktanteil und viele freie Werkstätten oder Ketten wie z.B. Pitstopp oder ATU werden da sicherlich ein großes Potential sehen.





Du vergisst, die deutsche Automobilindustrie hat sich bislang auf ihrem Quasimonopol ausgeruht, was nun Stück für Stück weg bricht.





Klar werden Autos immer gekauft, aber für Ottonormal muss das Preis/Leistungsverhältnis stimmen bzw. er muss es sich leisten können und wollen.