Schwäche in Autobranche zieht auch VW-Dachholding Porsche SE in die roten Zahlen
- Porsche SE verzeichnet 2,8 Milliarden Euro Verlust
- Wertminderungen bei VW drücken den Gewinn deutlich
- VW und Porsche leiden unter schwachem China-Geschäft
STUTTGART (dpa-AFX) - Die VW-Eigentümerholding Porsche SE bekommt die Schwäche bei ihren Beteiligungen am Volkswagen -Konzern und am Sportwagenbauer Porsche AG zunehmend zu spüren. In den ersten neun Monaten steckten die Stuttgarter wie erwartet in den roten Zahlen. Der Nettoverlust betrug 2,8 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Porsche SE noch einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro ausgewiesen. Grund für die Verluste sind Wertminderungen vorwiegend bei der Beteiligung an VW.
Auch beim angepassten Konzernergebnis - also im Wesentlichen bei dem um Wertberichtigungen und Sonderposten bei den Kernbeteiligungen bereinigten Ergebnis - musste die Eigentümerholding der Familien Porsche und Piech einen Dämpfer hinnehmen. Es ging von 1,6 auf 0,9 Milliarden Euro um gut 40 Prozent zurück. Wesentlich für die Ergebnisentwicklung ist bei der Porsche SE das Abschneiden von VW und dem Sportwagenbauer mit dem Familiennamen. Beide kämpfen derzeit mit schwierigen Marktbedingungen vor allem in China und mit dem Umbruch in der Automobilindustrie.
"Die Quartalsergebnisse im Volkswagen Konzern zeigen deutlich, dass die beschlossenen Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Kostensenkung und nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität zügig umgesetzt werden müssen", sagte Porsche-SE-Vorstandschef Hans Dieter Pötsch. Der Manager ist auch Aufsichtsratschef im Volkswagen-Konzern. Pötsch bestätigte die im September gesenkte Jahresprognose für die Porsche SE./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 71,16 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -1,16 %/+69,44 % bedeutet.
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Ausser dass für einen großen Teil der US-Amerikaner das Leben unbezahlbar ist, die Selbstmordrate bei den Farmern deutlich angestiegen ist und reihenweise Unternehmen die mit Transport zu tun haben pleite gehen, hat der gute Trump noch nichts, aber rein gar nichts für sein eigenes Volk erreicht - ne stimmt nicht ganz, er als der "korrupteste US-Präser" aller Zeiten hat immerhin dafür gesorgt, dass er und seine Mischpoke sich die Taschen gefüllt haben und noch weiter füllen.
Cathunter: Du siehst das viel zu pessimistisch und vergisst dabei die wichtigste Kennzahl: Weltweit werden pro Jahr rund 80 bis 90 Millionen Fahrzeuge verkauft (und nicht nur 8 bis 10 Millionen).
Genau deshalb ist es eine absolute Stärke des Volkswagen-Konzerns, technologisch breit aufgestellt zu sein und alle Mobilitätskonzepte anzubieten. Die Realität außerhalb Europas zeigt doch ganz klar: Reine Elektroautos funktionieren in riesigen Teilen der Welt (Lateinamerika, weite Teile Asiens, Afrika, Teile Nordamerikas) schlichtweg noch nicht – sei es wegen fehlender Netze, extremer Klimabedingungen oder mangelnder Ladeinfrastruktur. Wer dort starr nur auf eine Karte setzt, räumt den Markt kampflos der Konkurrenz ein.
Natürlich hat VW hausgemachte Probleme und die Chinesen sind bei Batterien enteilt, aber das Schicksal der deutschen Autoindustrie auf einen reinen Abgesang zu reduzieren, greift zu kurz:
Übergangsphase ist profitabel: Verbrenner und vor allem Hybride werden weltweit noch sehr lange gebraucht. Solange diese Märkte laufen, generieren sie den Cashflow, den der Konzern für die Transformation dringend braucht.
Globaler Markt statt Europa-Fokus: Europa ist längst nicht mehr der einzige Nabel der Autowelt. Wer global agiert, muss flexibel auf die Bedürfnisse verschiedener Regionen reagieren können. Ein "One-Size-Fits-All"-Ansatz funktioniert global nicht.
Restposition oder Turnaround?: Aber Märkte übertreiben immer – sowohl nach oben als auch nach unten. Wenn die extremen Erwartungen erst einmal komplett eingepreist sind, reicht oft schon eine kleine operative Verbesserung oder ein stabilerer Ausblick, um eine massive Gegenbewegung auszulösen.
Alles schwarz-weiß zu malen und den totalen Untergang zu predigen, ignoriert, wie anpassungsfähig globale Industrieklassiker in Krisenzeiten agieren.
Was ich halt sehe, in einem Verbrenner steckten deutlich mehr Teile und da war was Motortechnik respektive Effizienz anging jede Menge Hirnschmalz, Erfahrung, Ingenieurswissen gefragt um da Verbesserungen zu erzielen und mithalten zu können.