🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKSB Vz. AktievorwärtsNachrichten zu KSB Vz.

    KSB Vz. überrascht mit starkem Auftragseingang im dritten Quartal

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr Aufträge, leicht steigender Umsatz: KSB profitiert von der Nachfrage aus Bergbau und Rechenzentren. Trotz Ergebnisdruck hält der Konzern an seiner Jahresprognose fest.

    KSB Vz. überrascht mit starkem Auftragseingang im dritten Quartal
    • Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 9,5 % auf 2,68 Mrd. €; im dritten Quartal lag er 10,8 % über dem Vorjahresquartal bei 831 Mio. €.
    • Der Umsatz erhöhte sich im Neunmonatszeitraum um 1,6 % auf 2,269 Mrd. € und im dritten Quartal um 3,8 % auf 797 Mio. €.
    • Das EBIT betrug bis Ende September 171 Mio. € gegenüber 186 Mio. € im Vorjahr. Im dritten Quartal stieg es gegenüber dem zweiten Quartal um 23 % auf 72 Mio. €, blieb aber unter dem Vorjahreswert von 78 Mio. €.
    • Besonders stark wuchs der Auftragseingang im dritten Quartal in Asien (+18,6 %) und Amerika (+12,5 %); in Europa stagnierte er.
    • Die Nachfrage aus dem Bergbau und den Standardmärkten, darunter Rechenzentren, legte deutlich zu. Schwächer entwickelten sich unter anderem der Energiemarkt beim Auftragseingang und der Umsatz des Segments Armaturen.
    • KSB bestätigte die Jahresprognose und zeigte sich zuversichtlich, im vierten Quartal trotz hoher Material- und Logistikkosten den prognostizierten Korridor zu erreichen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei KSB Vz. ist am 10.11.2026.

    Der Kurs von KSB Vz. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 818,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,30 % im Plus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 810,00EUR das entspricht einem Minus von -0,98 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.232,47PKT (+1,15 %).


    KSB Vz.

    +1,86 %
    +1,25 %
    +2,28 %
    -10,52 %
    -12,93 %
    +46,38 %
    +107,18 %
    +121,55 %
    +397,85 %
    ISIN:DE0006292030WKN:629203
    KSB Vz. direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KSB Vz. überrascht mit starkem Auftragseingang im dritten Quartal Mehr Aufträge, leicht steigender Umsatz: KSB profitiert von der Nachfrage aus Bergbau und Rechenzentren. Trotz Ergebnisdruck hält der Konzern an seiner Jahresprognose fest.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     