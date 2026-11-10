KSB Vz. überrascht mit starkem Auftragseingang im dritten Quartal
Mehr Aufträge, leicht steigender Umsatz: KSB profitiert von der Nachfrage aus Bergbau und Rechenzentren. Trotz Ergebnisdruck hält der Konzern an seiner Jahresprognose fest.
- Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 9,5 % auf 2,68 Mrd. €; im dritten Quartal lag er 10,8 % über dem Vorjahresquartal bei 831 Mio. €.
- Der Umsatz erhöhte sich im Neunmonatszeitraum um 1,6 % auf 2,269 Mrd. € und im dritten Quartal um 3,8 % auf 797 Mio. €.
- Das EBIT betrug bis Ende September 171 Mio. € gegenüber 186 Mio. € im Vorjahr. Im dritten Quartal stieg es gegenüber dem zweiten Quartal um 23 % auf 72 Mio. €, blieb aber unter dem Vorjahreswert von 78 Mio. €.
- Besonders stark wuchs der Auftragseingang im dritten Quartal in Asien (+18,6 %) und Amerika (+12,5 %); in Europa stagnierte er.
- Die Nachfrage aus dem Bergbau und den Standardmärkten, darunter Rechenzentren, legte deutlich zu. Schwächer entwickelten sich unter anderem der Energiemarkt beim Auftragseingang und der Umsatz des Segments Armaturen.
- KSB bestätigte die Jahresprognose und zeigte sich zuversichtlich, im vierten Quartal trotz hoher Material- und Logistikkosten den prognostizierten Korridor zu erreichen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei KSB Vz. ist am 10.11.2026.
Der Kurs von KSB Vz. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 818,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,30 % im Plus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 810,00EUR das entspricht einem Minus von -0,98 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.232,47PKT (+1,15 %).
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