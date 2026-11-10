KSB Vz. überrascht mit starkem Auftragseingang im dritten Quartal 61 0 Kommentare

Mehr Aufträge, leicht steigender Umsatz: KSB profitiert von der Nachfrage aus Bergbau und Rechenzentren. Trotz Ergebnisdruck hält der Konzern an seiner Jahresprognose fest.

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