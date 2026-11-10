Mieten ziehen deutlich an - 'Lage spitzt sich zu'

"Auf dem Mietmarkt spitzte sich die Lage weiter zu", schreibt der VDP, der bereits im zweiten Quartal ein Plus von 3,2 Prozent beobachtet hatte. Besonders in den Metropolen verschärfe sich die Situation, sagte Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt.

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des großen Mangels an Wohnraum ziehen die Mieten in Deutschland kräftig an. Im dritten Quartal stiegen die Neuvertragsmieten in Mehrfamilienhäusern um 3,5 Prozent gemessen am Vorjahresquartal, zeigen Zahlen des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken (VDP), der rund 50 Immobilienfinanzierer vertritt, darunter Deutsche Bank , Commerzbank , Sparkassen und Landesbanken.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mieten steigen, Immobilienpreise kaum



Anders als die Mieten zogen die Preise für Wohnimmobilien kaum an. Häuser und Wohnungen waren im dritten Quartal 1,0 Prozent teurer als vor einem Jahr, so die VDP-Zahlen, die auf Vertragsabschlüssen von mehr als 700 Banken basieren. Dabei verteuerten sich Einfamilienhäuser um 1,3 Prozent und Eigentumswohnungen um 2,3 Prozent. Die Preise für Mehrfamilienhäuser stiegen um 0,5 Prozent und damit ebenfalls weniger als die Verbraucherpreise insgesamt.

Die deutlich gestiegenen Zinsen erschwerten Immobilienfinanzierungen, sagte Tolckmitt. Die Kaufpreise würden dagegen von einer "Übernachfrage nach Wohnraum" gestützt. Daher begrüße man die Ansätze der Bundesregierung, mit dem Bau-Turbo und dem Gebäudetyp E schnelleres und billigeres Bauen zu ermöglichen. Die Pläne zur Vergesellschaftung von Wohnraum in Berlin kritisierte Tolckmitt dagegen erneut. "Schon die Diskussion führt zu Zurückhaltung bei Investitionen und Immobilienfinanzierungen."

Stärkste Preisanstiege in Hamburg, Frankfurt und Köln



Am meisten verteuerten sich Wohnimmobilien im dritten Quartal in Hamburg (plus 2,4 Prozent), gefolgt von Frankfurt mit 1,6 Prozent und Köln mit 1,4 Prozent binnen Jahresfrist. Kleine Rückgänge gab es in Stuttgart. Gemessen am zweiten Quartal sanken die Preise in allen sieben Metropolen leicht und ebenso im bundesweiten Schnitt. Für Käufer ist das aber ein schwacher Trost, denn die Wohnungspreise sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen und die Zinsen für zehnjährige Immobilienkredite zuletzt über die Marke von vier Prozent geklettert.

In Deutschland fehlen geschätzt mehr als eine Million Wohnungen. Nach einer Analyse des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) werden bis 2030 rund 320.000 neue Wohnungen jährlich benötigt. 2027 und 2028 werde die Zahl der Fertigstellungen aber jeweils unter 200.000 liegen, prognostiziert das Ifo-Institut. Der Wohnungsbau in Deutschland stockt seit Jahren, weil die Zinsen und Baukosten deutlich angezogen haben./als/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 32,98 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:47 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -0,80 %/+41,29 % bedeutet.



