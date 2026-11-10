Infineon setzen Rally nach Zahlen und Ausblick fort
AKTIE IM FOKUS
- Infineon-Aktie steigt vorbörslich um 6,7 Prozent
- Infineon rechnet 2026/27 mit deutlich mehr Wachstum
- Umsatz und Gewinn steigen, Dividende wächst auf 38 Cent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben am Dienstag im vorbörslichen Handel mit einem weiteren Kurssprung auf die Bekanntgabe der jüngsten Geschäftsentwicklung des Halbleiterkonzerns reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 6,7 Prozent auf 51,88 Euro. Tags zuvor hatten sie bereits im Zuge einer deutlichen Erholung der KI- und Halbleiterwerte um 6,3 Prozent zugelegt.
Infineon erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im Geschäftsjahr 2026/27. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von einer hohen Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. Im vergangenen Geschäftsjahr wuchs der Umsatz um 12 Prozent. Unter dem Strich verdiente Infineon im fortgeführten Geschäft mit 1,97 Milliarden deutlich mehr als im Vorjahr. Dabei zog die Entwicklung im vierten Quartal noch einmal an. Aktionäre sollen eine um 3 Cent höhere Dividende von 38 Cent erhalten.
Die Ergebnisse und der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Jefferies-Analyst Janardan Menon. Wie schon in früheren Aufschwungphasen geht der Experte davon aus, dass der Chipkonzern bei seinen Umsatz- und Margenprognosen konservativ vorgeht./edh/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,44 % und einem Kurs von 52,24 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +25,56 %/+96,19 % bedeutet.
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https://www.infineon.com/de/press-release/2026/infpr202611-028
Der technologische Durchbruch unterstreicht die Innovationsstärke und die Führungsposition von Infineon bei Leistungshalbleitern und Wide-Bandgap-Technologien.
Die Machbarkeit der SiC-Prozessierung auf 300-Millimeter-Wafern legt das Fundament für eine langfristige Versorgung von Kunden in Industrie, Automobil und KI-Rechenzentren.
Infineon präsentiert den ersten prozessierten 300-Millimeter-SiC-Wafer ab dem 10. November 2026 auf der Fachmesse electronica in München.
Wäre mal angesagt dass es so 10% rauf geht
das timing Einstieg 27.10.26 war bisher gut, Zahlen gibts am 10.11.26