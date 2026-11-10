BERENBERG stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport nach detaillierten Neumonatszahlen mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy" belassen. Selbsthilfe durch Kostenkontrolle habe im dritten Quartal des FinTech-Unternehmens zu einem starken Wachstum des operativen Ergebnisses geführt, schrieb Gerhard Orgonas am Montag. Der Analyst verwies zudem auf Marktanteilsgewinne im Kernsegment Real Estate & Mortgage Platforms./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 21:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 21:03 / GMT
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Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 84,60EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 185
Kursziel alt: 185
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 185
Kursziel alt: 185
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