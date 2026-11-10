Ölpreis-Crash: Brent unter 90 US-Dollar – und Trump setzt auf ein Kriegsende!

"Ich denke, er wird ziemlich bald enden", erklärte Trump am Montag im Weißen Haus laut CNBC. Der Iran sei militärisch praktisch besiegt, Teheran verhandele inzwischen "sehr höflich" mit Washington. Neue US-Angriffe bezeichnete der Präsident als "ziemlich unwahrscheinlich", hielt sich eine militärische Eskalation aber ausdrücklich offen.

Der Ölpreis ist seit seinem Oktoberhoch um rund 23 Prozent abgestürzt – und Donald Trump liefert den nächsten Grund für fallende Notierungen. Brent ist am Dienstag zeitweise auf unter 90 US-Dollar je Barrel gefallen, US-Öl der Sorte WTI auf etwa 85 US-Dollar. Auslöser sind neue Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs, obwohl Tanker in der Straße von Hormus weiterhin angegriffen werden.

Die veränderte Tonlage folgt auf die Niederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen. Zuvor hatte Trump noch eine Verschärfung des Konflikts in Aussicht gestellt. Nun kursieren Berichte, Washington könnte dem Iran eine Urananreicherung auf knapp vier Prozent zugestehen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Iranische Vertreter bestreiten zudem, dass bereits Verhandlungen mit den USA laufen.

Während diese diplomatischen Signale die Ölpreise drücken, bleibt die Lage auf See gefährlich. Die Huthi-Miliz hat erneut die saudische Ost-West-Pipeline angegriffen. Auch in der Straße von Hormus werden weiterhin Tanker attackiert. Dennoch nehmen die Transporte durch die strategisch wichtige Meerenge wieder zu.

Wie Bloomberg berichtet, hat Saudi-Arabiens größte Reederei Bahri am Dienstag vier Schiffe in Abstimmung mit dem US-Militär durch Hormus geschickt. Das Unternehmen will trotz der Angriffe seine Lieferungen ausweiten. Im dritten Quartal wurden mehrere Bahri-Schiffe getroffen, zwei Seeleute kamen ums Leben.

Die Rohölexporte aus dem Nahen Osten erreichen laut Branchenexperte Fereidun Fesharaki inzwischen wieder etwa 80 bis 85 Prozent des Vorkriegsniveaus. Bei Raffinerieprodukten wie Diesel fällt die Erholung deutlich schwächer aus: Dort liegt das Volumen erst bei 35 bis 40 Prozent.

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Zusätzlichen Druck auf die Preise erzeugt die steigende Förderung. Laut Reuters erhöhte die OPEC ihre Produktion im Oktober um 1,38 Millionen auf 22,87 Millionen Barrel täglich. Damit kehrt immer mehr Öl auf den Markt zurück, obwohl der Konflikt nicht beendet ist.

Für Anleger entsteht ein Widerspruch: Die Ölpreise spiegeln bereits Hoffnungen auf eine Entspannung wider, während Tanker weiter beschossen werden und eine politische Einigung nicht gesichert ist. Neue Angriffe oder gescheiterte Verhandlungen könnten den Ölpreis wieder nach oben treiben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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