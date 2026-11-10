JPMorgan nimmt BAT mit 'Overweight' auf - Ziel 5300 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 53,84 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 707,88GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.300,00GBP was eine Bandbreite von -30,04 %/+9.657,00 % bedeutet.