JPMorgan nimmt BAT mit 'Overweight' auf - Ziel 5300 Pence
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan bewertet BAT wieder mit Overweight
- Rauchfreie Produkte treiben Branchenwachstum an
- Hockin sieht BAT bei Wachstum und Bewertung vorn
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von British American Tobacco (BAT) beim Kursziel von 5300 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die neuen Produktkategorien (NGP) mit rauchfreien Alternativen heizten das Wachstum der Tabakbranche an, schrieb Edward Hockin am Montag. Sie leisteten einen immer bedeutenderen Gewinnbeitrag für die Konzerne. Bei British American Tobacco sieht Hockin aktuell die attraktivste Kombination aus Wachstum und Bewertung./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 53,84 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 707,88GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.300,00GBP was eine Bandbreite von -30,04 %/+9.657,00 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 5300 Euro
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