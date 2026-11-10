4,8 Milliarden Euro verbrannt! Vodafone steckt tief in der Krise

Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2026/27 tiefrote Zahlen geschrieben. Obwohl der Umsatz zweistellig zulegte, verbuchte das Unternehmen einen Milliardenverlust. Gleichzeitig verschärft Vodafone seinen Sparkurs in Deutschland.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

In den sechs Monaten bis Ende September stiegen die Konzernerlöse von 19,61 Milliarden auf 21,85 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum von rund 11,4 Prozent. Unter dem Strich stand jedoch ein den Aktionären der Muttergesellschaft zuzurechnender Verlust von 4,79 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Vodafone noch einen Gewinn von 829 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Ergebnis je Aktie verschlechterte sich entsprechend von einem Gewinn von 3,6 Eurocent auf einen Verlust von 20,75 Eurocent.

Die genaue Ursache für den massiven Konzernverlust lässt sich anhand der bislang zugänglichen Zahlen noch nicht abschließend aufschlüsseln. Entscheidend ist insbesondere, welchen Anteil mögliche Sondereffekte und nicht zahlungswirksame Belastungen haben.

Deutschland bleibt die Problemzone

Besonders schwierig gestaltet sich die Lage auf dem deutschen Heimatmarkt der Tochtergesellschaft. Im ersten Geschäftshalbjahr erhöhte sich der Umsatz hier lediglich um 0,4 Prozent auf rund 5,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis ging dagegen um 3,2 Prozent auf etwa 2,1 Milliarden Euro zurück. Höhere Energie-, Gebäude- und Technikkosten belasteten die Profitabilität.

Auch die Kundenentwicklung bleibt angespannt. Im zweiten Quartal gewann Vodafone zwar 10.000 Mobilfunkvertragskunden hinzu, verlor im Breitbandgeschäft jedoch erneut rund 100.000 Anschlüsse. Ende September zählte der Konzern in Deutschland noch etwa 9,7 Millionen Breitbandkunden. Um gegenzusteuern, will Vodafone hierzulande bis März 2029 rund 2.300 der etwa 12.000 Arbeitsplätze streichen. Damit könnte fast jede fünfte Stelle wegfallen. Der Konzern setzt dabei verstärkt auf künstliche Intelligenz, Automatisierung und schlankere Unternehmensstrukturen.

Dividende steigt trotz Milliardenverlust

An seiner Ausschüttung hält Vodafone dennoch fest. Der Vorstand beschloss eine Zwischendividende von 2,306 Eurocent je Aktie, nach 2,25 Eurocent im Vorjahr. Die Auszahlung ist für den 3. Februar 2027 vorgesehen. Dividendenberechtigt sind Aktionäre, die zum maßgeblichen Stichtag am 20. November 2026 eingetragen sind.

Beim Ausblick hatte Vodafone nach dem ersten Geschäftsquartal für das Gesamtjahr ein bereinigtes EBITDA nach Leasingaufwendungen zwischen 13,0 und 13,3 Milliarden Euro sowie einen bereinigten freien Cashflow zwischen 2,6 und 2,9 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das Management erwartete damals, jeweils das obere Ende der Prognosespannen zu erreichen. Ob dieser Optimismus trotz des hohen Nettoverlusts Bestand hat, ist für die weitere Entwicklung der Aktie eine entscheidende Frage.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 1,398EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.

Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"