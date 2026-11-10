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    4,8 Milliarden Euro verbrannt! Vodafone steckt tief in der Krise

    Milliarden-Desaster

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    Vodafone meldet 4,8 Milliarden Euro Verlust trotz steigender Umsätze. In Deutschland fallen 2.300 Jobs weg. Dennoch erhöht der Konzern seine Dividende.

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    Milliarden-Desaster - 4,8 Milliarden Euro verbrannt! Vodafone steckt tief in der Krise
    Foto: Federico Gambarini/dpa

    Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2026/27 tiefrote Zahlen geschrieben. Obwohl der Umsatz zweistellig zulegte, verbuchte das Unternehmen einen Milliardenverlust. Gleichzeitig verschärft Vodafone seinen Sparkurs in Deutschland.

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    In den sechs Monaten bis Ende September stiegen die Konzernerlöse von 19,61 Milliarden auf 21,85 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum von rund 11,4 Prozent. Unter dem Strich stand jedoch ein den Aktionären der Muttergesellschaft zuzurechnender Verlust von 4,79 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Vodafone noch einen Gewinn von 829 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Ergebnis je Aktie verschlechterte sich entsprechend von einem Gewinn von 3,6 Eurocent auf einen Verlust von 20,75 Eurocent.

    Die genaue Ursache für den massiven Konzernverlust lässt sich anhand der bislang zugänglichen Zahlen noch nicht abschließend aufschlüsseln. Entscheidend ist insbesondere, welchen Anteil mögliche Sondereffekte und nicht zahlungswirksame Belastungen haben.

    Deutschland bleibt die Problemzone

    Besonders schwierig gestaltet sich die Lage auf dem deutschen Heimatmarkt der Tochtergesellschaft. Im ersten Geschäftshalbjahr erhöhte sich der Umsatz hier lediglich um 0,4 Prozent auf rund 5,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis ging dagegen um 3,2 Prozent auf etwa 2,1 Milliarden Euro zurück. Höhere Energie-, Gebäude- und Technikkosten belasteten die Profitabilität.

    Auch die Kundenentwicklung bleibt angespannt. Im zweiten Quartal gewann Vodafone zwar 10.000 Mobilfunkvertragskunden hinzu, verlor im Breitbandgeschäft jedoch erneut rund 100.000 Anschlüsse. Ende September zählte der Konzern in Deutschland noch etwa 9,7 Millionen Breitbandkunden. Um gegenzusteuern, will Vodafone hierzulande bis März 2029 rund 2.300 der etwa 12.000 Arbeitsplätze streichen. Damit könnte fast jede fünfte Stelle wegfallen. Der Konzern setzt dabei verstärkt auf künstliche Intelligenz, Automatisierung und schlankere Unternehmensstrukturen.

    Dividende steigt trotz Milliardenverlust

    An seiner Ausschüttung hält Vodafone dennoch fest. Der Vorstand beschloss eine Zwischendividende von 2,306 Eurocent je Aktie, nach 2,25 Eurocent im Vorjahr. Die Auszahlung ist für den 3. Februar 2027 vorgesehen. Dividendenberechtigt sind Aktionäre, die zum maßgeblichen Stichtag am 20. November 2026 eingetragen sind.

    Beim Ausblick hatte Vodafone nach dem ersten Geschäftsquartal für das Gesamtjahr ein bereinigtes EBITDA nach Leasingaufwendungen zwischen 13,0 und 13,3 Milliarden Euro sowie einen bereinigten freien Cashflow zwischen 2,6 und 2,9 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das Management erwartete damals, jeweils das obere Ende der Prognosespannen zu erreichen. Ob dieser Optimismus trotz des hohen Nettoverlusts Bestand hat, ist für die weitere Entwicklung der Aktie eine entscheidende Frage.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 1,398EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.

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    RedakteurPaul Späthling
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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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