Svea Mining AB wird an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und zum Handel an der Deutschen Börse Xetra unter dem Symbol "5WV" zugelassen

STOCKHOLM, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Svea Mining AB (Spotlight: SVEA) (FSE: 5WV) ("Svea Mining" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass seine Aktien zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ("FSE") sowie auf der Deutschen Börse Xetra unter dem Symbol "5WV" zugelassen wurden. Die Aktien des Unternehmens tragen die (ISIN: SE0030252599) und die WKN A42NH6.

Doppelnotierung erweitert den Zugang zu Svea Mining für deutsche und weitere europäische Anleger

Die FSE ist die größte Wertpapierbörse Deutschlands und ermöglicht Privatanlegern und institutionellen Investoren in Deutschland, Österreich, der Schweiz und der weiteren Europäischen Union den Zugang zu den Aktien des Unternehmens in Euro über ihre lokalen Brokerage-Konten. Die Notierung soll die Aktionärsbasis von Svea Mining verbreitern, die Sichtbarkeit des Unternehmens bei europäischen Anlegern mit Interesse an Bergbau und kritischen Rohstoffen erhöhen und die Sekundärmarktliquidität unterstützen, während das Unternehmen seine Explorationsprogramme im Skellefteå-Distrikt auf seinen beiden Projekten Stöverfors und Kalvträsk vorantreibt.

Die FSE-Notierung des Unternehmens kann unter https://live.deutsche-boerse.com/equity/svea-mining-ab?mic=XFRA abgerufen werden.

Xetra (Exchange Electronic Trading) ist eine weltweite elektronische Handelsplattform für Wertpapiere mit Sitz in Frankfurt, Deutschland. Sie wurde 1997 von der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt und wird heute von der Deutschen Börse betrieben.

Die Notierungen in Frankfurt und auf Xetra umfassen keine Ausgabe neuer Aktien, führen zu keiner Verwässerung für bestehende Aktionäre und bringen dem Unternehmen kein neues Kapital ein. Spotlight bleibt die primäre Notierung des Unternehmens, wo die Aktien weiterhin unter dem Symbol "SVEA" gehandelt werden.

Ken Osborne, Chief Executive Officer von Svea Mining, kommentierte: "Nach unserer Notierung an Spotlight sind die Aktien von Svea Mining nun auch Anlegern in Deutschland und in ganz Europa über die Frankfurter Wertpapierbörse zugänglich - in Euro und während der europäischen Handelszeiten. Es werden keine neuen Aktien ausgegeben, sodass es zu keiner Verwässerung für bestehende Aktionäre kommt. Die Verbreiterung des Zugangs zu den Aktien ist ein Teil des Aufbaus einer langfristigen Aktionärsbasis."

Über Svea Mining AB

Svea Mining AB ist ein schwedisches Mineralexplorationsunternehmen, das auf einer Fläche von rund 7.500 Hektar im Skellefteå-VMS-Distrikt im Norden Schwedens nach Gold, Kupfer und Silber exploriert - einer Region mit langer Bergbautradition, in der auch heute noch aktive kommerzielle Bergbaubetriebe tätig sind. Die Aktien des Unternehmens werden am Spotlight Stock Market unter dem Symbol "SVEA" sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "5WV" gehandelt. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Schweden.

Für weitere Informationen

Ken Osborne, CEO Svea Mining AB

E-Mail: info@sveamining.com

Website: www.sveamining.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Frankfurter Notierung, der Aktionärsbasis und Liquidität des Unternehmens sowie den geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Svea Mining AB in irgendeinem Rechtsraum dar.

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Die Svea Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +19,28 % und einem Kurs von 0,699EUR auf Düsseldorf (09. November 2026, 20:00 Uhr) gehandelt.