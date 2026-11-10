140,55 Prozent p.a.!

Betreffend KI-Rechenzentren besitzt Amazon im Vergleich zu anderen Hyperscalern Vorteile. Der größte Vorteil liegt in der umfangreichen Skalierung und der methodischen Effizienz beim physischen Ausbau von Rechenzentrumskapazitäten sowie bei Stromverträgen. Analysten gehen davon aus, dass Amazon bis 2030 voraussichtlich die größte Gesamtleistung und Fläche für Rechenzentren in den USA bereitstellt, da das Unternehmen über eine tief verwurzelte Expertise im systematischen Infrastrukturaufbau verfügt. AWS investierte sehr früh in eigene KI-Beschleuniger. Mit den Trainium-Modellen bietet Amazon seinen Kunden eine kostengünstige Alternative zu den teuren NVIDIA-GPUs. Die Nachfrage ist so hoch, dass die Trainium-Verträge bereits Milliardensummen überschreiten und die Kapazitäten langfristig ausgebucht sind.

Seit dem Mehrjahrestief Anfang Januar 2023 bei 81,43 US-Dollar hat der Aktienkurs von Amazon eine Aufwärtssequenz ausgebildet. Lediglich Anfang April 2025 führte die Veröffentlichung der geplanten US-Zollpolitik zu einem deutlicheren Kurseinbruch. Anschließend setzte die Kursentwicklung bis Dienstag, dem 5. Mai 2026, ihre Aufwärtsbewegung fort und erreichte an diesem Tag ein partielles Hoch bei 278,56 USD. Daraufhin schwächte sich der Kurs ab und testete am 25. Juni 2026 die Unterstützung bei 226,62 USD. Besser als erwartete Quartalszahlen am 30. Juli führten innerhalb der folgenden drei Tage zu einem Anstieg auf das Allzeithoch von 287,20 US-Dollar. Gemessen am 200-Tage-Durchschnitt ist der Aufwärtstrend weiterhin intakt, auch wenn die Aktien seit dem Erreichen des Allzeithochs kurzfristig betrachtet wieder an Wert verloren haben. Zuletzt konnte die Unterstützung bei 226,62 US-Dollar erfolgreich verteidigt werden. Diese Stabilisierung und die seit vier Handelstagen steigenden Kurse markieren eine Erholung. Sollte die Nervosität der Marktteilnehmer zurückgehen, könnte der Kursverlauf den Test der Widerstandszone zwischen 278,56 USD und 287,20 USD zur Folge haben. Bei der fundamentalen Analyse fällt auf, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) seit 2023 rückläufig ist. Die Konsensschätzung für das erwartete KGV im Jahr 2028 liegt derzeit bei 17,72. Dieser Wert ist für Amazon rekordverdächtig niedrig. Auch aus dieser Perspektive könnte die Kursentwicklung in den kommenden Wochen stabiler verlaufen.

Amazon.com, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Amazon.com Inc. (FG9DAG), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 19.02.2027 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 220,00 USD auf der Unterseite und 380,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 9. November 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,18 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 140,55 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 226,62 USD fällt oder über den Widerstand bei 369,87 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Amazon.com Inc. (Stand: 09.11.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FG9DAG Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,08 / 7,18 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 220,00 USD Basiswert: Amazon.com Inc. obere KO-Schwelle: 380,00 USD akt. Kurs Basiswert: 267,90 USD Laufzeit: 19.02.2027 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 140,55 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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