BERENBERG stuft OHB SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 358 Euro auf "Buy" belassen. Michael Filatov sieht sich am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal in seiner Erwartung bestärkt, dass das Weltraumunternehmen im zweiten Halbjahr starke Auftragseingänge verzeichnen wird. Der Sentinel-3-Satellitenauftrag der Europäischen Weltraumagentur (ESA) sei gesichert und Berichten zufolge könnte das Verteidigungsministerium schon in diesem Jahr eine Entscheidung über die vierte Ausbaustufe des satellitengestützten Kommunikationssystems SATCOMBw treffen. In seinem Kernszenario geht er aber weiter erst Anfang 2027 davon aus./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,11 % und einem Kurs von 215,5EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.