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    BERENBERG stuft OHB SE auf 'Buy'

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    BERENBERG stuft OHB SE auf 'Buy'
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 358 Euro auf "Buy" belassen. Michael Filatov sieht sich am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal in seiner Erwartung bestärkt, dass das Weltraumunternehmen im zweiten Halbjahr starke Auftragseingänge verzeichnen wird. Der Sentinel-3-Satellitenauftrag der Europäischen Weltraumagentur (ESA) sei gesichert und Berichten zufolge könnte das Verteidigungsministerium schon in diesem Jahr eine Entscheidung über die vierte Ausbaustufe des satellitengestützten Kommunikationssystems SATCOMBw treffen. In seinem Kernszenario geht er aber weiter erst Anfang 2027 davon aus./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:08 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,11 % und einem Kurs von 215,5EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Michael Filatov
    Analysiertes Unternehmen: OHB SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 358
    Kursziel alt: 358
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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