SOLUM eröffnet mit K-Beauty-Marke KISIDE ersten Flagship Store in Frankfurt

FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- KISIDE, die K-Beauty-Distributionsmarke von SOLUM Europe, hat im Frankfurter NordWestZentrum ihren ersten Flagship Store in Deutschland eröffnet. KISIDE kuratiert koreanische Beauty-Marken für den europäischen Markt und integriert Retail-Technologie in das Store-Konzept für ein besseres Einkaufserlebnis und einen effizienteren Store-Betrieb. Die Eröffnung in Frankfurt ist ein wichtiger Schritt, um das KISIDE-Modell in Europa weiterzuentwickeln.

Unter dem Leitgedanken „A Whole New Breed of Retail Experience" führt das Store-Konzept Kundinnen und Kunden von der Orientierung nach Haut- und Beauty-Bedürfnissen über die Entdeckung koreanischer Beauty-Marken bis zum Produkterlebnis. So entsteht eine übersichtliche Auswahl, die Marken nicht nur nebeneinander präsentiert, sondern im Kontext persönlicher Beauty-Routinen erlebbar macht.

K-Beauty entlang der Customer Journey

SOLUM wählt über KISIDE trendige, hochwertige K-Beauty-Marken und -Produkte in Korea aus und verbindet sie mit Retail-Technologie, damit Kundinnen und Kunden neue Marken entdecken und passende Produkte für ihre persönlichen Beauty-Bedürfnisse finden. Shelf-Edge-Displays vermitteln Produktbesonderheiten und Markengeschichten direkt am Regal, während Electronic Shelf Labels (ESL) Produkt- und Preisinformationen klar anzeigen und deren zentrale Verwaltung erleichtern. Großformatige E-Paper-Displays bieten Raum für Kampagnen der Beauty-Marken, schaffen zusätzliche Kundenkontaktpunkte und können Retail-Media-Erlöse für den Store ermöglichen.

Der Frankfurter Flagship Store ist der erste KISIDE Store, in dem dieses Zusammenspiel aus K-Beauty-Kuration und Retail-Technologie umgesetzt wird. Künftig soll dort zudem eine KI-gestützte Hautanalyse zum Einsatz kommen. Kundinnen und Kunden werden dann ihren Hautzustand an einem Tablet am Regal messen und Empfehlungen für passende koreanische Beauty-Marken erhalten können. Die LED des ESL am empfohlenen Produkt blinkt dabei und zeigt dessen Standort im Regal an. Das Konzept verknüpft Produktauswahl, Retail-Technologie und individuelle Kundenbedürfnisse zu einem integrierten Einkaufserlebnis für K-Beauty-Produkte.