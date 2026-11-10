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    Cepheid wird CE-Kennzeichnung gemäß IVDR für das Xpert Respiratory Panel verliehen

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    Der IVDR-konforme PCR-Test weist 13 häufige Erreger von Atemwegserkrankungen aus einer einzigen Probe nach.

    SUNNYVALE, Kalifornien, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Cepheid, ein Unternehmen der Danaher-Gruppe, gab heute bekannt, dass ihm die CE-Kennzeichnung gemäß der Verordnung über In-vitro-Diagnostika (IVDR) für das Xpert Respiratory Panel verliehen wurde, einen Multiplex-PCR-Test, der zum Nachweis von 13 häufigen viralen und bakteriellen Erregern der Atemwege aus einer einzigen Nasen-Rachen-Abstrichprobe entwickelt wurde. Der Test soll in Verbindung mit anderen klinisch-pathologischen Faktoren zur Diagnose einer vermuteten infektiösen Atemwegsinfektion beitragen.

    The Xpert Respiratory Panel detects Adenovirus, Coronavirus, SARS-CoV-2, Human metapneumovirus, Human rhinovirus/enterovirus, Human parainfluenza, Influenza A, Influenza B, Respiratory syncytial virus, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae. IVD. In Vitro Medical Device. Not available in all countries.

    Atemwegsinfektionen stellen diagnostische Herausforderungen dar
    Häufige akute Atemwegsinfektionen werden oft als grippeähnliche Erkrankungen (ILI) eingestuft, da sie sich durch überlappende, unspezifische Symptome wie Fieber, Husten und Halsschmerzen äußern.1 Diese Erkrankungen können durch eine Vielzahl viraler und bakterieller Erreger verursacht werden, was die klinische Beurteilung erschwert. ² Die Belastung für das öffentliche Gesundheitswesen ist erheblich; in einer typischen Saison verursacht die Influenza eine erhebliche Morbidität in der europäischen Bevölkerung mit jährlich bis zu 50 Millionen symptomatischen Fällen und 15.000 bis 70.000 Todesfällen.³

    Kinder, ältere Erwachsene und immungeschwächte Personen haben ein erhöhtes Risiko für Komplikationen durch Atemwegsinfektionen und müssen unter Umständen stationär behandelt werden.⁴ Zudem sind bestimmte Virusinfektionen und bakterielle Koinfektionen mit einem erhöhten Schweregrad der Erkrankung und ungünstigen Verläufen verbunden, was die Bedeutung der Unterscheidung der zugrunde liegenden Erreger für eine fundierte klinische Beurteilung unterstreicht.

    Förderung der diagnostischen Exzellenz, Unterstützung des diagnostischen Managements
    Indem es Klinikern hilft, multiple virale und bakterielle Atemwegsinfektionen zu identifizieren, kann das Xpert Respiratory Panel fundierte Behandlungsentscheidungen und einen verantwortungsvollen Einsatz von Antibiotika unterstützen.

    Das Atemwegsportfolio von Cepheid ermöglicht es Gesundheitseinrichtungen, diagnostische Exzellenz umzusetzen, indem es ihnen erlaubt, Strategien zum diagnostischen Management auf einem einzigen GeneXpert-System zu implementieren. Von gezielten Tests bis hin zu breit angelegten syndromischen Atemwegspanels können Ärzte den richtigen Test für den richtigen Patienten zum richtigen Zeitpunkt auswählen, was die Patientenstratifizierung, die Effizienz der Arbeitsabläufe und eine effektivere Nutzung der Ressourcen im Gesundheitswesen fördert.5

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Cepheid wird CE-Kennzeichnung gemäß IVDR für das Xpert Respiratory Panel verliehen Der IVDR-konforme PCR-Test weist 13 häufige Erreger von Atemwegserkrankungen aus einer einzigen Probe nach.SUNNYVALE, Kalifornien, 10. November 2026 /PRNewswire/ - Cepheid, ein Unternehmen der Danaher-Gruppe, gab heute bekannt, dass ihm die …
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