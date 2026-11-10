BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Der unter dem Begriff "Longevity" bekannte Trend, gesund länger zu leben, habe sich in den Bereichen Lebensmittel sowie Körperpflege- und Haushaltsprodukte (HPC) längst als neue Wachstumschance etabliert, schrieb Callum Elliott am Montag zur Branche. Unilever habe sich nicht zuletzt wegen der Übernahme der US-Marke "Grüns" als klarer Gewinner bei der Nutzung dieses Trends erwiesen. Er positioniert sich aber eher vorsichtig dazu, was die gesundheitlichen Vorteile solcher Nahrungsergänzungsmittel betrifft./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 10:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 10:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 59,39EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: GBP
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