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    Infineon: 45 % Crash durch KI-Panik – jetzt reißen Rekordzahlen die Aktie hoch!

    Dividenden-Nachschlag

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    Infineon hat nach dem KI-Ausverkauf Rekordzahlen geliefert. Die Aktie schießt nach oben. Eine neue Milliardenprognose macht jetzt zusätzlich Hoffnung.

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    Dividenden-Nachschlag - Infineon: 45 % Crash durch KI-Panik – jetzt reißen Rekordzahlen die Aktie hoch!
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Die Infineon-Aktie schießt in einer ersten Reaktion auf die Geschäftszahlen um 7,25 Prozent nach oben. Der Münchner Chiphersteller hat seine Umsatzprognose für Rechenzentren kräftig angehoben und stellt für das neue Geschäftsjahr einen Umsatzsprung von mehr als 20 Prozent in Aussicht. Besonders das Geschäft mit Leistungshalbleitern für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber.

    Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet Infineon einen Konzernumsatz von rund 20 Milliarden Euro, nach 16,35 Milliarden Euro im Vorjahr. Annähernd vier Milliarden Euro sollen allein auf das Rechenzentrumsgeschäft entfallen. Bislang hatte der Konzern für KI-Rechenzentren mit 2,5 Milliarden Euro gerechnet. Die neue Prognose umfasst allerdings zusätzlich das traditionelle Rechenzentrumsgeschäft, das zuletzt rund 500 Millionen Euro jährlich einbrachte. Ein direkter Vergleich der beiden Zielwerte ist deshalb nicht möglich.

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    Die Zahlen kommen nach einem heftigen Ausverkauf bei KI-Aktien. Seit ihrem Junihoch hatte die Infineon-Aktie zwischenzeitlich rund 45 Prozent verloren. Während Anleger zunehmend an der Wirtschaftlichkeit gigantischer KI-Investitionen zweifeln, profitiert Infineon vom Bau immer leistungsfähigerer Rechenzentren. Seine Halbleiter steuern die Stromversorgung von Hochleistungsprozessoren, wie sie etwa Nvidia entwickelt.

    Auch die jüngsten Geschäftszahlen liefern Argumente für eine Erholung. Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro, das Segmentergebnis sogar um 56 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Die Segmentergebnismarge erreichte 23,8 Prozent und lag damit 4,7 Prozentpunkte über dem Vorquartal. Analysten hatten beim Segmentergebnis lediglich 1,096 Milliarden Euro erwartet.

    Für das Gesamtjahr 2025/26 meldete Infineon zwölf Prozent Umsatzwachstum. Der Gewinn im fortgeführten Geschäft kletterte von 1,36 Milliarden auf 1,97 Milliarden Euro. Im neuen Geschäftsjahr soll die Segmentergebnismarge in den mittleren 20-Prozentbereich steigen. Im ersten Quartal peilt der Konzern rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz und etwa 23 Prozent Marge an.

    "Wir erwarten für das Geschäftsjahr 2027 einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Rentabilität", zitiert Bloomberg Vorstandschef Jochen Hanebeck. Neben KI-Rechenzentren setzt Infineon auf Elektromobilität und den Ausbau der Energieinfrastruktur.

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    Für das Wachstum will der Konzern 3 bis 3,5 Milliarden Euro investieren, unter anderem in Dresden, Malaysia und Villach. Die Aktionäre sollen zudem eine um drei Cent auf 38 Cent erhöhte Dividende erhalten. Entscheidend wird nun, ob die boomende Nachfrage aus den Rechenzentren die Milliardeninvestitionen dauerhaft rechtfertigt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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