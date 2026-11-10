JEFFERIES stuft K+S auf 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Underperform" belassen. Das bereinigte operative Quartalsergebnis (Ebitda) des Düngerherstellers habe die Konsensschätzung um 6 Prozent übertroffen und auch der freie Cashflow sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstag. Die am unteren Ende höher gesteckte und am oberen Ende gesenkte Ebitda-Prognose für das Gesamtjahr entspreche im Mittel der Konsensschätzung von 725 Millionen Euro./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 13,66EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Analysiertes Unternehmen: K+S
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 10,50
Kursziel alt: 10,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Analysiertes Unternehmen: K+S
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 10,50
Kursziel alt: 10,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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