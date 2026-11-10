7 Milliarden US-Dollar Verlust: SoftBank stürzt ins Minus

Mit sieben Milliarden US-Dollar Verlust ist SoftBank im zweiten Geschäftsquartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Fehlbetrag lag bei 1,12 Billionen Yen (7 Milliarden US-Dollar). Ein Jahr zuvor hatte der japanische Investmentkonzern noch einen Gewinn von 2,5 Billionen Yen erzielt. Investmentverluste und höhere Finanzierungskosten belasteten das Ergebnis.

Im Halbjahr bis Ende September verbuchte SoftBank einen Verlust von 597,2 Milliarden Yen durch geänderte Beschaffungspläne für Stromerzeugungsanlagen. Die Ausrüstung war für KI-Rechenzentren in den USA vorgesehen.

Auch das Segment Vision Fund drehte ins Minus. Anstelle eines Gewinns von 2,38 Billionen Yen wie im Vorjahresquartal wurde nun ein Verlust von 81,58 Milliarden Yen verzeichnet. Beim ersten Vision Fund drückten unter anderem fallende Kurse von Coupang und Grab auf das Investmentergebnis.

Der Umsatz überraschte positiv

Beim Umsatz übertraf SoftBank die Erwartungen: Mit 2,22 Billionen Yen wurde die LSEG-Konsensschätzung von 2,02 Billionen Yen übertroffen. Im Halbjahr stiegen die Erlöse um 13,3 Prozent. Das Wachstum kam aus dem Telekommunikationsgeschäft und dem KI-Computing.

Ende September summierten sich SoftBanks Investitionen in OpenAI auf 54,6 Milliarden US-Dollar. SoftBank bezifferte den Wert auf 99,6 Milliarden US-Dollar. Der kumulierte Bewertungsgewinn betrug somit 45 Milliarden US-Dollar.

Die Aktie schloss den Handel am Dienstag mit einem Plus von 13,9 Prozent. Auch andere asiatische Technologiewerte legten nach der Erholung an der Wall Street zu.

Der Ausbau geht weiter: Mit Grab und Malaysias PETROS plant SoftBank zunächst 1,85 Milliarden US-Dollar für die KI-Infrastruktur in Malaysia ein. Langfristig sind mindestens fünf Gigawatt KI-Rechenkapazität vorgesehen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die SoftBank Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 20,94EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 09:51 Uhr) gehandelt.





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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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