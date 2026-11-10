Bayer nach US-Zulassung weiter gefragt
AKTIE IM FOKUS
- Bayer-Papiere erreichen höchsten Kurs seit Mai 2023
- FDA-Zulassung für Sunharbo senkt Pipeline-Risiken
- Bayer-Aktie gewinnt seit Jahresbeginn 55 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auf dem höchsten Kursniveau seit Mai 2023 dürften die Papiere von Bayer am Dienstag weiter zulegen. Für Auftrieb sorgt eine US-Zulassung für ein wichtiges Medikament. Der Kurs stieg kurz nach der Xetra-Eröffnung um 1,5 Prozent.
Bayer darf auf dem US-Markt den Nachfolger des vormaligen Umsatzbringers Xarelto zur Schlaganfallvorbeugung verkaufen. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA ließ das Medikament Sunharbo mit dem Wirkstoff Asundexian zu. Die US-Zulassung von Asundexian komme erwartungsgemäß, schrieb Michael Leuchten von Jefferies. Das Risiko für die Pharmapipeline sei damit erheblich gesunken.
Der Bayer-Aktienkurs hatte zuletzt von positiven Urteilen in den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten bereits deutlich profitiert und bekommt nun weiteren Auftrieb. Im Dax sind die Papiere mit einem Zuwachs von 55 Prozent seit Jahresanfang der beste Wert./ajx/stk/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 56,74 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
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Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -15,43 %/+16,28 % bedeutet.
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Thema Sparte Agrar der Bayer wird immer wertvoller werden...eben weil die Masse der Menschen, trotz Kriegen, Krisen, Seuchen, weiter stramm wächst, pro Jahr saldiert um ca 80 Mio.....bis ca 2050 mindestens 1 Mrd mehr Menschen....einige Experten rechnen mit noch mehr.
Vergleich zu Roundup soll laut Bayer-Chef vor Weihnachten geschlossen werden
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/vergleich-zu-roundup-soll-laut-bayer-chef-vor-weihnachten-geschlossen-werden-ce785fd9d18ff521