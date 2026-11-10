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    Bayer nach US-Zulassung weiter gefragt

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer-Papiere erreichen höchsten Kurs seit Mai 2023
    • FDA-Zulassung für Sunharbo senkt Pipeline-Risiken
    • Bayer-Aktie gewinnt seit Jahresbeginn 55 Prozent
    AKTIE IM FOKUS - Bayer nach US-Zulassung weiter gefragt
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auf dem höchsten Kursniveau seit Mai 2023 dürften die Papiere von Bayer am Dienstag weiter zulegen. Für Auftrieb sorgt eine US-Zulassung für ein wichtiges Medikament. Der Kurs stieg kurz nach der Xetra-Eröffnung um 1,5 Prozent.

    Bayer darf auf dem US-Markt den Nachfolger des vormaligen Umsatzbringers Xarelto zur Schlaganfallvorbeugung verkaufen. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA ließ das Medikament Sunharbo mit dem Wirkstoff Asundexian zu. Die US-Zulassung von Asundexian komme erwartungsgemäß, schrieb Michael Leuchten von Jefferies. Das Risiko für die Pharmapipeline sei damit erheblich gesunken.

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    Der Bayer-Aktienkurs hatte zuletzt von positiven Urteilen in den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten bereits deutlich profitiert und bekommt nun weiteren Auftrieb. Im Dax sind die Papiere mit einem Zuwachs von 55 Prozent seit Jahresanfang der beste Wert./ajx/stk/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 56,74 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -15,43 %/+16,28 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die ausstehende Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs als möglichen Kurstreiber. Teilnehmer erwarten bei positivem Ausgang Kurse um oder über 60 Euro und diskutieren eine Jahresendrallye durch Window Dressing. Nach der zähen Marke von 53 Euro wird weiteres Potenzial bei geringem Verkaufsdruck gesehen. Offen bleiben der Entscheidungszeitpunkt und mögliche Rechtsmittel, die die Wirksamkeit des Vergleichs um Jahre verzögern könnten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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