DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hugo Boss auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 42 auf 30,5 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Metzinger böten ein schwaches Bild, schrieb Michael Kuhn in seiner am Dienstag vorliegenden Verkaufsempfehlung nach umfassender Überarbeitung seiner Schätzungen. Die Umsätze fielen und das Händlernetzwerk werde weiterhin umgebaut. Kuhn stampfte seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 23 Prozent ein./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 38,25EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 30,5

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,50 € , was einem Rückgang von -20,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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