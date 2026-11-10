DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hugo Boss auf 'Sell'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 42 auf 30,5 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Metzinger böten ein schwaches Bild, schrieb Michael Kuhn in seiner am Dienstag vorliegenden Verkaufsempfehlung nach umfassender Überarbeitung seiner Schätzungen. Die Umsätze fielen und das Händlernetzwerk werde weiterhin umgebaut. Kuhn stampfte seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 23 Prozent ein./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 38,25EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 30,5
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 30,5
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