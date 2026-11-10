JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Angelina Glazova in einem am Dienstag vorliegenden ersten Urteil über die Zahlen des dritten Quartals. Sie hält eine leicht positive Kursreaktion für möglich nach zuletzt schlechter Kursentwicklung. Die Messlatte für den nun bestätigten Jahresausblick habe daher sicherlich nicht besonders hoch gelegen./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 13,42EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angelina Glazova

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,70

Kursziel alt: 13,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,70 € , was eine Steigerung von +4,42% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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