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    The Trade Desk Registered (A) bricht gegen den Markt um 14,49 % ein

    Unter Druck

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    The Trade Desk Registered (A) sackt um 14,49 % ab, während auf Wochensicht noch ein Plus von 22,17 % bleibt.

    Unter Druck - The Trade Desk Registered (A) bricht gegen den Markt um 14,49 % ein
    Foto: 1229067372

    Während der States 500 um 0,15 % zulegt, gerät The Trade Desk Registered (A) massiv unter Druck. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht. Auch eine breite Abwärtsbewegung der Wettbewerber ist nicht erkennbar: Amazon und Microsoft geben leicht nach, Alphabet und Snap legen zu.

    The Trade Desk Registered (A) Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 10.11.2026

    Obwohl die The Trade Desk Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +14,36 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Trade Desk Registered (A) Aktie damit um +22,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,92 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von The Trade Desk Registered (A) einen Rückgang von -57,84 %.

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    Der States 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von The Trade Desk Registered (A)?

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,88 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,59 %. Snap Inc legt um +0,11 % zu

    Die Aktie von The Trade Desk Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -35,58 %. Über 5 Jahre lag sie bei -27,01 %.

    The Trade Desk Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +22,17 %
    1 Monat +26,92 %
    3 Monate +14,36 %
    1 Jahr -64,03 %
    Stand: 10.11.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

    The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

    Es gibt 430 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,92 Mrd.EUR € wert.

    The Trade Desk Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die The Trade Desk Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur The Trade Desk Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    The Trade Desk Registered (A)

    +3,00 %
    +22,30 %
    +25,90 %
    +13,49 %
    -63,93 %
    -73,22 %
    -83,53 %
    +462,24 %
    ISIN:US88339J1051WKN:A2ARCV
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