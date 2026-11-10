JEFFERIES stuft Hensoldt auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Buy" belassen. Das neue Umsatzziel bis 2035 vom Kapitalmarkttag beruhige hinsichtlich der langfristigen Wachstumsaussichten, schrieb Ben Brown am Dienstagmorgen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 84,02EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Ben Brown
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 98
Kursziel alt: 98
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ben Brown
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 98
Kursziel alt: 98
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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