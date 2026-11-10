Pumpenhersteller KSB sieht sich trotz Gewinnrückgang auf Kurs - Aktie legt zu
- Umsatz plus vier Prozent, Ebit minus acht Prozent
- Rechenzentren gleichen Chemieschwäche teilweise aus
- KSB hält trotz Kostenanstieg an Jahreszielen fest
FRANKENTHAL (dpa-AFX) - Die schwache Lage der Chemieindustrie hat dem Pumpen- und Armaturenhersteller KSB im dritten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Zwar stieg der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 797 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankenthal mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging jedoch um rund acht Prozent auf 72 Millionen Euro zurück. KSB-Chef Stephan Timmermann registriert zudem steigende Materialpreise und Logistikkosten, rechnet aber mit einem starken vierten Quartal und hält an seinen Erwartungen für das laufende Jahr fest.
"Insbesondere die Nachfrage nach Data Centern und dem damit verbundenen Strom- und Kühlungsbedarf konnte Schwächen in der Chemie- und Automobilindustrie teilweise kompensieren", sagte der Manager laut Mitteilung. Für das laufende Jahr rechnet er weiter mit einem Auftragseingang zwischen 3,1 und 3,5 Milliarden Euro. Der Umsatz soll 2,9 bis 3,2 Milliarden Euro erreichen. Für den Gewinn vor Zinsen und Steuern hat er weiterhin 220 bis 265 Millionen Euro im Auge.
Die im SDax gelistete Aktie legte im frühen Handel rund zweieinhalb Prozent auf 828 Euro zu. Im bisherigen Jahresverlauf liegt das Papier allerdings mit rund 14 Prozent im Minus. Noch deutlicher ist der Abschlag im Vergleich zum Rekordhoch von 1.265 Euro im März. Seitdem sank der Börsenwert um 35 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen wird von der KSB-Stiftung, die von der Familie des Mitgründers Jacob Klein ins Leben gerufen wurde, kontrolliert./stw/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Vz. Aktie
Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 856 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Vz. Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
KSB Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 26,76. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.230,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.300,00EUR was eine Bandbreite von +25,30 %/+55,13 % bedeutet.
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Die Turbopumpe war ein zentrales Bauteil der Peenemünder A4-Rakete: Sie förderte etwa neun Tonnen Alkohol und Sauerstoff pro Minute in die Brennkammer. Dafür nutzte sie zwei gekoppelte Kreiselpumpen, die von einer zentralen Dampfturbine angetrieben wurden. Der chemische Dampf entstand im Walter-Verfahren. Hersteller war die Firma KSB (Klein, Schanzlin und Becker AG).
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