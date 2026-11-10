AssureTrace ernennt Graham Clark zum Business Director und Chief Revenue Officer

DUBLIN, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- AssureTrace, das irische Unternehmen, das Serialisierungsmanagement der zweiten Generation in die pharmazeutische Industrie einführt, hat Graham Clark zum Business Director und Chief Revenue Officer (CRO) ernannt. Clark tritt außerdem dem Vorstand bei.

Clark ist Mitbegründer von TraceLink und hat die Einführung der EU-Richtlinie über gefälschte Arzneimittel (FMD), des US-amerikanischen Drug Supply Chain Security Act (DSCSA) und anderer internationaler Rückverfolgbarkeitsprogramme miterlebt.

„Bei der ersten Generation der Serialisierung ging es darum, Systeme zu implementieren und regulatorische Fristen einzuhalten." „Heute besteht die Herausforderung darin, die Einhaltung der Vorschriften jeden Tag und in jedem Markt, in dem ein Unternehmen tätig ist, zuverlässig zu gewährleisten", sagte Clark.

„Ob ein Unternehmen ein ausgereiftes FMD-System betreibt, das demnächst erneuert werden muss, oder als Auftragshersteller die Serialisierung in vielen Märkten managt – dieses Know-how im eigenen Haus zu halten, ist schwer aufrechtzuerhalten." AssureTrace vereint ein strukturiertes Betriebsmodell, etablierte Technologie und Managed-Service-Anbieter, die Pharmaunternehmen bereits kennen und denen sie vertrauen, um regulatorische Anforderungen in einen zuverlässigen Tagesbetrieb umzusetzen."

„Die Technologiebereitstellung hat sich von On-Premise-Lösungen über die Cloud hin zu Managed Services verlagert, und der Grund für die Wahl von Managed Services hat sich von den Kosten über die Bündelung von Fachwissen hin zu Flexibilität und Geschwindigkeit verschoben", fügte Clark hinzu. „Wenn Spezialisten die Routine übernehmen, wird ein neuer Markt, ein neuer Handelspartner oder ein neuer Standard zu einer Änderung des Service, nicht zu einem neuen internen Projekt." Wir glauben, dass die Serialisierung der zweiten Generation, bereitgestellt als Managed Service, es unserer Branche ermöglichen wird, neue Technologien in dem Tempo zu übernehmen, in dem sie sich derzeit abzeichnet."

Mit Fokus auf operative Effizienz kombiniert das serviceorientierte Modell von AssureTrace Compliance-Prozesse, die lokal von qualifizierten Managed-Service-Anbietern gemäß einem einheitlichen AssureTrace-Betriebsstandard durchgeführt werden, mit der in Europa entwickelten SoftGroup-Technologie. Die Kunden behalten die regulatorische Verantwortung und Aufsicht. Die Plattform von SoftGroup hat bei 40 Unternehmen Systeme der ersten Generation ersetzt.

„Grahams internationale Erfahrung und sein Verständnis der Serialisierungslandschaft im Pharmabereich werden von entscheidender Bedeutung sein, wenn wir AssureTrace und sein Partnernetzwerk in ganz Europa und Nordamerika ausbauen", sagte Venelin Dimitrov, Mitbegründer und CEO von AssureTrace. „Seit mehr als zwei Jahrzehnten entwickelt SoftGroup Serialisierungstechnologie, auf die 167 Pharmaunternehmen in 43 Märkten vertrauen, bei einer Kundenbindungsrate von 98 %." AssureTrace baut auf dieser Grundlage auf, um den laufenden operativen Anforderungen der Compliance durch ein serviceorientiertes Modell gerecht zu werden."

Über AssureTrace

Compliance erledigt.



www.assuretrace.com

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