Nordex-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei anhaltender Aufwärtsbewegung

Nach der Verdoppelung des Gewinns und der Anhebung der Gewinnprognose bekräftigten Experten zuletzt mit Kurszielen von bis zu 63 Euro (Jefferies & Company) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Nordex-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger zu hohen Renditen gelangen, wenn die Aktie in absehbarer Zeit ihren Höhenflug auf 46 Euro fortsetzen kann.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 44 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Nordex-Aktie mit Basispreis bei 44 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 1, ISIN: DE000PM5ACZ8, wurde beim Aktienkurs von 43,00 Euro mit 4,80 – 4,82 Euro gehandelt.

Kann sich die schwankungsfreudige Nordex-Aktie in spätestens einem Monat auf 46 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 6,40 Euro (+33 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 40,30 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 40,30 Euro, BV 1, ISIN: DE000MT1KX99, wurde beim Aktienkurs 43,00 Euro mit 3,09 – 3,15 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Nordex-Aktie auf 46 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 5,70 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 38,60 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 38,60 Euro, BV 1, ISIN: DE000WB48GB1, wurde beim Aktienkurs 43,00 Euro mit 4,59 – 4,63 Euro quotiert.

Legt die Nordex-Aktie auf 46 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 7,40 Euro (+60 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nordex-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nordex-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.