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    Nordex-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei anhaltender Aufwärtsbewegung

    Tradingchance

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    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger zu hohen Renditen gelangen, wenn die Aktie in absehbarer Zeit ihren Höhenflug auf 46 Euro fortsetzen kann.

    Die volatile Aktie des Windanlagenbauers Nordex (ISIN: DE000A0D6554) konnte ihren Wert innerhalb der ersten Monate des Jahres 2026 mehr als verdoppeln. Allerdings geriet der Wert nach dem Jahreshoch vom 27,4.26 bei 51,70 Euro in den folgenden Monaten wieder kräftig unter Druck, um ab Anfang Oktober bei 34,40 Euro wieder zu einer kräftigen Aufwärtsbewegung auf das aktuelle Niveau bei 43,00 Euro zuzulegen. Zuletzt begünstigten sehr gute Quartalszahlen den Kursanstieg der Aktie.

    Nach der Verdoppelung des Gewinns und der Anhebung der Gewinnprognose bekräftigten Experten zuletzt mit Kurszielen von bis zu 63 Euro (Jefferies & Company) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Nordex-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger zu hohen Renditen gelangen, wenn die Aktie in absehbarer Zeit ihren Höhenflug auf 46 Euro fortsetzen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 44 Euro 

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Nordex-Aktie mit Basispreis bei 44 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 1, ISIN: DE000PM5ACZ8, wurde beim Aktienkurs von 43,00 Euro mit 4,80 – 4,82 Euro gehandelt.

    Kann sich die schwankungsfreudige Nordex-Aktie in spätestens einem Monat auf 46 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 6,40 Euro (+33 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 40,30 Euro  

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 40,30 Euro, BV 1, ISIN: DE000MT1KX99, wurde beim Aktienkurs 43,00 Euro mit 3,09 – 3,15 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Nordex-Aktie auf 46 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 5,70 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 38,60 Euro  

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 38,60 Euro, BV 1, ISIN: DE000WB48GB1, wurde beim Aktienkurs 43,00 Euro mit 4,59 – 4,63 Euro quotiert.

    Legt die Nordex-Aktie auf 46 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 7,40 Euro (+60 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nordex-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nordex-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     

     

     






    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Nordex-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei anhaltender Aufwärtsbewegung Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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