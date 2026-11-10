Vodafone-Konzern macht Milliardenverlust wegen Abschreibungen - Prognose erhöht

Ach bitte, nicht das schon wieder?! 🙄





https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/spacex-greift-mobilfunk-an-warum-musks-netz-kaum-chancen-hat/100260991.html





Das mag ja sein, dass das für US-Telcos "ein Faktor" sein mag - und damit auch für die Deutsche Telekom (wegen ihrer Abhängigkeit am Erfolg von T-Mobile US).

Aber was hat das denn bitte direkt mit Vodafone zu tun (die auch noch selbst am Konkurrrenten "AST SpaceMobile" beteiligt sind)?

Die sind ja nicht mal in den USA aktiv! Ständig werden Vodafone wegen irgendwelchen "News" in Sippenhaft genommen, die sie selbst gar nicht betreffen. 😤





Die Situation (Rahmenbedingungen) in den USA sind doch völlig andere, als hier in Europa! Die USA sind ein riesiger Flächenstaat, weshalb selbst auf 4G / LTE die landesweite Flächenversorgung auch nur bei 60% liegt. Bei 5G / NR ist es sogar noch weniger. Selbst im "unterentwickelten Deutschland" liegt die Flächenversorgung bei weit über 90%. Das ist doch gar nicht vergleichbar! Natürlich ergibt eine Versorgung via Satellit durchaus da Sinn, wo in einigen Teilen einer riesigen Nation (USA) es keine oder kaum Mobilfunkversorgung gibt. Aber hier in Europa ist doch die Mobilfunkversorgung in der Fläche in einer ganz anderen Liga!





Hinzu kommt auch noch das in den USA die MF-Preise ja viel höher sind, als hier in Europa! Der ARPU liegt in Europa bei nur ~15€ ... in den USA bei ~40 USD. 😜

Auch dieser Punkt macht also einen "Großangriff aus dem All" viel, viel unrealistischer, da es sich einfach kaum lohnen würde. Auch bei Starlink hat man immer behauptet, der Dienst wäre "das Ende der Kabel-und Glasfaseranbieter in Europa". Und auch das war nur völlig unnötige Panikmache. Heute ist das mehr oder weniger nur eine "teure Notlösung" - wenn gar nichts anderes zur Verfügung steht. Niemand mit einem Gigabit-Anschluss für 50€ holt sich Starlink für 55€ ...

nur um dann (für mehr Geld) nur 200 Mbit/s. zu bekommen - zusätzlich zu den höheren Stromkosten und dem aufwenidgerem Betrieb.





Warum wird also dieses Thema nie differenziert betrachtet (USA vs. EU)? Die Unterschiede sind nämlich gewaltig (auch was nötige Genehmigungen betrifft!)