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    Vodafone-Konzern macht Milliardenverlust wegen Abschreibungen - Prognose erhöht

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    Für Sie zusammengefasst
    • 3,6 Milliarden Euro Verlust durch Deutschlandgeschäft
    • Umbau kostet 4,85 Milliarden Euro, Prognose steigt
    • Umsatzplus kommt vor allem aus Türkei und Afrika
    Vodafone-Konzern macht Milliardenverlust wegen Abschreibungen - Prognose erhöht
    Foto: Federico Gambarini - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Vodafone-Konzern hat wegen hoher Abschreibungen in seinem wichtigen Deutschlandgeschäft einen Milliardenverlust eingefahren. Unter dem Strich betrug das Minus im ersten Halbjahr (Ende September) 3,6 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. Ein Jahr zuvor war es noch ein Gewinn von 1,1 Milliarden Euro gewesen. Vodafone hatte am Vortag den Abbau von 2.300 Jobs in der schwächelnden Deutschlandsparte bekannt gegeben. Im Zusammenhang mit dem Umbau verbuchten die Briten 4,85 Milliarden Euro an Belastungen. Im operativen Geschäft rechnet sich Chefin Margherita Della Valle dank Kostensenkungen nun aber mehr aus und erhöhte die Prognose. Die Aktie stieg nach Handelsbeginn in London um knapp ein Prozent.

    Der um Sonderposten und Leasingkosten bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EbitdaAL) dürfte im laufenden Geschäftsjahr (Ende März) nun 13,2 bis 13,4 Milliarden Euro betragen. Zuvor waren 13,0 bis 13,3 Milliarden veranschlagt. Beim bereinigten Zahlungsmittelzufluss rechnet das Unternehmen nun mit 2,8 bis 3,0 Milliarden Euro statt nur mit 2,6 bis 2,9 Milliarden.

    Im ersten Halbjahr zog der Umsatz um 11,4 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro an. Ohne Übernahme- und Wechselkurseffekte betrug das Plus bei den Serviceerlösen 5,8 Prozent. Dabei kam das Wachstum vorrangig aus der Türkei und Afrika.

    Im zweiten Geschäftsquartal wuchs der Serviceerlös in Großbritannien mit 1,2 Prozent etwas schneller als von Experten erwartet, in Deutschland musste Vodafone hingegen einen Rückgang von 0,5 Prozent hinnehmen. Analysten hatten hier aber ein noch etwas schwächeres Abschneiden befürchtet./men/niw/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 1,398 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vodafone Group zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0479. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 155,00GBP was eine Bandbreite von -27,14 %/+11.193,26 % bedeutet.





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