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    Deutsche Bank Research senkt Hugo Boss auf 'Sell'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Hugo-Boss-Kursziel sinkt von 42 auf 30,5 Euro
    • Deutsche Bank stuft Hugo Boss von Hold auf Sell ab
    • Bis 2028 sinken Ergebnisschätzungen um bis zu 23 Prozent
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research senkt Hugo Boss auf 'Sell'
    Foto: Cerib - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 42 auf 30,5 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Metzinger böten ein schwaches Bild, schrieb Michael Kuhn in seiner am Dienstag vorliegenden Verkaufsempfehlung nach umfassender Überarbeitung seiner Schätzungen. Die Umsätze fielen und das Händlernetzwerk werde weiterhin umgebaut. Kuhn stampfte seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 23 Prozent ein./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 38,27 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -21,63 %/+4,49 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 30,5 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,50, was einem Rückgang von -20,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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