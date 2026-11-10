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    Aktienkauf von Papperger: Rheinmetall legt zu

    Im Blickpunkt

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    Mit einer Tagesperformance von +3,70 % macht Rheinmetall einen Teil des Wochenverlusts von 11,91 % wett.

    Im Blickpunkt - Aktienkauf von Papperger: Rheinmetall legt zu
    Foto: Aleksandr Fedosov - stock.adobe.com

    Rheinmetall-Chef Armin Papperger kauft Aktien des Konzerns für mehr als 700.000 Euro. Hinzu kommt ein neuer Großauftrag. Zugleich senkt Berenberg das Kursziel von 1020 auf 900 Euro und belässt die Einstufung auf „Hold“.

    Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Rheinmetall trotz des heutigen Kurssprungs mit -23,24 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -11,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -43,86 % verloren.

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    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,91 %
    1 Monat -6,45 %
    3 Monate -23,24 %
    1 Jahr -50,17 %
    Stand: 10.11.2026, 09:58 Uhr

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,50 Mrd. € wert.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Unterbewertung der Rheinmetall-Aktie, Insiderkäufe und Erholungspotenzial Richtung 1.000 Euro. Diskutiert werden zudem die Verzögerung eines Großauftrags für 1.800 Boxer wegen Preis- und Leistungsfragen sowie mögliche Überkapazitäten bei Munition laut BofA. Dem wird der Bedarf zum Aufbau von Munitionsbeständen gegenübergestellt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,43 %. Thales notiert im Plus, mit +1,00 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,19 %. Lockheed Martin legt um +0,08 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,35 %.

    Berenberg senkt Ziel für Rheinmetall auf 900 Euro - 'Hold'


    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 1020 auf 900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst George McWhirter bleibt angesichts der Umsetzungsrisiken und der Berechenbarkeit der Nachfrage mittelfristig …

    Rheinmetall: Papperger kauft für 700.000 Euro ? kommt jetzt die Wende?


    Nach dem brutalen Kurssturz bei Rheinmetall kauft CEO Armin Papperger Aktien für mehr als 700.000 Euro. Dazu kommt ein neuer Großauftrag. Doch Analysten sind tief gespalten. Ist die Aktie jetzt ein Kauf? Die Rheinmetall-Aktie hat binnen weniger Tage …

    BERENBERG stuft RHEINMETALL AG auf 'Hold'


    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 1020 auf 900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst George McWhirter bleibt angesichts der Umsetzungsrisiken und der Berechenbarkeit der Nachfrage mittelfristig …

    Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 45,35 %. Über 5 Jahre lag sie bei 57,95 %, über 10 Jahre bei 28,70 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Rheinmetall Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Rheinmetall Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Rheinmetall

    +3,41 %
    -11,91 %
    -6,45 %
    -23,24 %
    -50,17 %
    +223,56 %
    +922,97 %
    +1.184,77 %
    +37.612,56 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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