Aktienkauf von Papperger: Rheinmetall legt zu

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Rheinmetall trotz des heutigen Kurssprungs mit -23,24 % im Minus.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger kauft Aktien des Konzerns für mehr als 700.000 Euro. Hinzu kommt ein neuer Großauftrag. Zugleich senkt Berenberg das Kursziel von 1020 auf 900 Euro und belässt die Einstufung auf „Hold“.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -11,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -43,86 % verloren.

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Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,91 % 1 Monat -6,45 % 3 Monate -23,24 % 1 Jahr -50,17 %

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Stand: 10.11.2026, 09:58 Uhr

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,50 Mrd. € wert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Unterbewertung der Rheinmetall-Aktie, Insiderkäufe und Erholungspotenzial Richtung 1.000 Euro. Diskutiert werden zudem die Verzögerung eines Großauftrags für 1.800 Boxer wegen Preis- und Leistungsfragen sowie mögliche Überkapazitäten bei Munition laut BofA. Dem wird der Bedarf zum Aufbau von Munitionsbeständen gegenübergestellt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,43 %. Thales notiert im Plus, mit +1,00 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,19 %. Lockheed Martin legt um +0,08 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,35 %.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 1020 auf 900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst George McWhirter bleibt angesichts der Umsetzungsrisiken und der Berechenbarkeit der Nachfrage mittelfristig …

Nach dem brutalen Kurssturz bei Rheinmetall kauft CEO Armin Papperger Aktien für mehr als 700.000 Euro. Dazu kommt ein neuer Großauftrag. Doch Analysten sind tief gespalten. Ist die Aktie jetzt ein Kauf? Die Rheinmetall-Aktie hat binnen weniger Tage …

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 1020 auf 900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst George McWhirter bleibt angesichts der Umsetzungsrisiken und der Berechenbarkeit der Nachfrage mittelfristig …

Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 45,35 %. Über 5 Jahre lag sie bei 57,95 %, über 10 Jahre bei 28,70 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Rheinmetall Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Rheinmetall Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.