Börsenstart Europa - 10.11. - AT 20 stark +1,64 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:20) bei 26.539,16 PKT und steigt um +0,42 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,01 %, Rheinmetall +3,73 %, Deutsche Bank +2,50 %
Flop-Werte: Symrise -2,12 %, Deutsche Telekom -1,18 %, BMW -1,00 %
Der MDAX steht bei 31.408,58 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +4,37 %, Deutz +3,93 %, SILTRONIC AG +3,79 %
Flop-Werte: K+S -3,55 %, Jenoptik -3,30 %, Elmos Semiconductor -2,33 %
Der TecDAX steht bei 4.081,43 PKT und gewinnt bisher +0,82 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +4,37 %, Infineon Technologies +4,01 %, SILTRONIC AG +3,79 %
Flop-Werte: Jenoptik -3,30 %, Elmos Semiconductor -2,33 %, Nemetschek -1,55 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.350,36 PKT und steigt um +0,38 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,01 %, Rheinmetall +3,73 %, SAFRAN +2,83 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,38 %, L'Oreal -1,22 %, Deutsche Telekom -1,18 %
Der AT 20 steht aktuell (09:59:44) bei 6.696,41 PKT und steigt um +1,64 %.
Top-Werte: voestalpine +3,06 %, Raiffeisen Bank International +2,78 %, Erste Group Bank +2,32 %
Flop-Werte: Lenzing -1,77 %, OMV -1,06 %
Der CH 20 steht aktuell (09:59:04) bei 15.013,63 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,49 %, UBS Group +1,26 %, ABB +1,24 %
Flop-Werte: Galderma Group -2,09 %, Givaudan -1,62 %
Der SE 30 steht aktuell (09:55:26) bei 3.337,18 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,10 %, Sandvik +1,90 %, Volvo Registered (B) +1,47 %
Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -1,28 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,15 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.680,00 PKT und steigt um +0,75 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +7,34 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,51 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,48 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,42 %, Jumbo -1,86 %, Coca-Cola HBC +0,10 %
Chart
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.