Börsenstart Europa - 10.11. - AT 20 stark +1,64 %

Der MDAX steht bei 31.408,58 PKT und gewinnt bisher +0,46 %. Top-Werte: SUESS MicroTec +4,37 %, Deutz +3,93 %, SILTRONIC AG +3,79 % Flop-Werte: K+S -3,55 %, Jenoptik -3,30 %, Elmos Semiconductor -2,33 %

Der DAX steht aktuell (09:59:20) bei 26.539,16 PKT und steigt um +0,42 %. Top-Werte: Infineon Technologies +4,01 %, Rheinmetall +3,73 %, Deutsche Bank +2,50 % Flop-Werte: Symrise -2,12 %, Deutsche Telekom -1,18 %, BMW -1,00 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.081,43 PKT und gewinnt bisher +0,82 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +4,37 %, Infineon Technologies +4,01 %, SILTRONIC AG +3,79 %

Flop-Werte: Jenoptik -3,30 %, Elmos Semiconductor -2,33 %, Nemetschek -1,55 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.350,36 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +4,01 %, Rheinmetall +3,73 %, SAFRAN +2,83 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,38 %, L'Oreal -1,22 %, Deutsche Telekom -1,18 %

Der AT 20 steht aktuell (09:59:44) bei 6.696,41 PKT und steigt um +1,64 %.

Top-Werte: voestalpine +3,06 %, Raiffeisen Bank International +2,78 %, Erste Group Bank +2,32 %

Flop-Werte: Lenzing -1,77 %, OMV -1,06 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:04) bei 15.013,63 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,49 %, UBS Group +1,26 %, ABB +1,24 %

Flop-Werte: Galderma Group -2,09 %, Givaudan -1,62 %

Der SE 30 steht aktuell (09:55:26) bei 3.337,18 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,10 %, Sandvik +1,90 %, Volvo Registered (B) +1,47 %

Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -1,28 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,15 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.680,00 PKT und steigt um +0,75 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +7,34 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,51 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,48 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,42 %, Jumbo -1,86 %, Coca-Cola HBC +0,10 %