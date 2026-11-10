66 Prozent mehr Gewinn! Warum Honda trotzdem in der Krise steckt

Der japanische Automobilhersteller Honda Motor hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 kräftig zugelegt. Der Umsatz stieg in den sechs Monaten bis Ende September um 13,2 Prozent auf 12,038 Billionen Yen (rund 76 Milliarden US-Dollar). Im Vorjahreszeitraum waren es 10,633 Billionen Yen gewesen.

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Der Nettogewinn erhöhte sich um 65,7 Prozent auf 516,8 Milliarden Yen. Das verwässerte Ergebnis je Aktie kletterte von 76,30 auf 132,75 Yen. Auch operativ entwickelte sich Honda auf Halbjahressicht positiv: Das Betriebsergebnis stieg um 48,1 Prozent auf 648,7 Milliarden Yen. Allerdings blieb der Nettogewinn hinter den Analystenerwartungen von rund 643 Milliarden Yen zurück.

Elektroautos kosten Honda Milliarden

Hinter den starken Halbjahreszahlen verbirgt sich eine deutlich schwächere Entwicklung im zweiten Quartal. Der operative Gewinn sank zwischen Juli und September um 39 Prozent auf 118 Milliarden Yen. Analysten hatten mit rund 250 Milliarden Yen gerechnet. Ein wesentlicher Grund sind hohe Restrukturierungskosten im Elektroautogeschäft. Allein im zweiten Quartal verbuchte Honda Belastungen von 484,8 Milliarden Yen. Damit wird die Neuausrichtung der Elektromobilitätsstrategie zunehmend teuer. Vor allem die schwache Nachfrage nach Elektroautos und rückläufige Verkäufe in China setzen dem Unternehmen zu.

Honda hebt Prognose an und investiert drei Milliarden US-Dollar

Trotz der Belastungen zeigt sich das Management zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Honda erhöhte seine Prognose für den operativen Gewinn um 20 Prozent von 650 auf 780 Milliarden Yen. Beim Nettogewinn rechnet der Konzern nun mit 500 Milliarden Yen statt bislang 400 Milliarden Yen. Der erwartete Jahresumsatz wurde von 24,15 auf 24,4 Billionen Yen angehoben. Unterstützung liefern die Nachfrage nach Hybridfahrzeugen sowie der schwächere Yen, der die im Ausland erzielten Erlöse aufwertet.

Gleichzeitig richtet Honda seine Investitionsstrategie neu aus. Rund drei Milliarden US-Dollar sollen in ein neues Automobilwerk im US-Bundesstaat Ohio und die Modernisierung bestehender Produktionsstandorte fließen. Die nordamerikanische Produktionskapazität soll dadurch um rund 20 Prozent auf 1,3 Millionen Fahrzeuge jährlich steigen. Das neue Werk ist für eine Jahreskapazität von 240.000 Hybridfahrzeugen ausgelegt und soll 2029 die Produktion aufnehmen. Mit der Investition reagiert Honda auf die steigende Nachfrage nach Hybridautos in den USA und setzt damit vorerst stärker auf diese Antriebsform als auf reine Elektrofahrzeuge.

Motorradgeschäft wächst – Autoabsatz schwächelt

Ein wichtiger Wachstumstreiber bleibt das Motorradgeschäft. Insbesondere in Indien und Brasilien entwickelt sich die Nachfrage stark. Honda erhöhte deshalb seine Absatzprognose für das Gesamtjahr von 22,8 Millionen auf 23,3 Millionen Motorräder. Im Automobilgeschäft sieht es dagegen schwieriger aus. Hier senkte der Hersteller seine Verkaufserwartung von 3,39 Millionen auf 3,16 Millionen Fahrzeuge. Besonders der chinesische Markt belastet das Geschäft. Für Anleger bleibt damit die Frage, ob das starke Hybrid- und Motorradgeschäft die hohen Verluste aus der Elektroautostrategie langfristig ausgleichen kann.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die HONDA MOTOR Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 10,59EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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