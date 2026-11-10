Henkel setzen nach finalen Zahlen Kursrally fort

Auf dem weiterhin höchsten Niveau seit März 2025 gewannen sie im frühen Handel unter den besten Dax-Werten 2,2 Prozent. Damit summiert sich das Plus seit Anfang Oktober auf 17 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Vorzüge von Henkel setzen am Dienstag nach finalen Quartalszahlen ihren starken Lauf fort.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Zu den bereits bekannten Angaben seien nun Details zu den Sparten und Regionen des Konsumgüterherstellers hinzugekommen, hieß es von den Analysten von Bernstein Research. Die Daten zeigten ein Wachstum auf breiter Basis.

Die Quartalszahlen insgesamt seien sehr stark und die nun veröffentlichten Details unterstrichen die beeindruckende Entwicklung./ajx/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 85,14 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 10:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von -24,17 %/+1,49 % bedeutet.



