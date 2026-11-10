Der Chinesische Kongress für Ganzheitliche Integrative Onkologie 2026 soll eröffnet werden

CHANGSHA, China, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Der Chinesische Kongress für Ganzheitliche Integrative Onkologie (CCHIO) 2026 findet vom 12. bis 15. November 2026 in Changsha, Provinz Hunan, China, statt. Der Kongress wird von der China Anti-Cancer Association (CACA) ausgerichtet, in Zusammenarbeit mit der International Association for Holistic Integrative Medicine (IAHIM), der World Association for Integrative Oncology (WAIO) und der Hunan Anti-Cancer Association und organisiert vom Hunan Cancer Hospital. Unter dem Motto „Krebsbekämpfung: Erfolg durch Integration" bringt der Kongress führende Onkologieexperten aus China und der ganzen Welt zusammen. Mit dem Fokus auf die Zusammenarbeit zwischen traditioneller chinesischer und westlicher Medizin, die interdisziplinäre Integration und die Versorgung entlang des gesamten Krebskontinuums will es als wichtiges internationales Forum für den wissenschaftlichen Austausch dienen.

Die Krebsprävention und -bekämpfung hat eine neue Phase erreicht, die durch multidisziplinäre Zusammenarbeit und die Integration verschiedener Ansätze gekennzeichnet ist. Der diesjährige Kongress orientiert sich an den Prinzipien der integrativen Medizin und verfolgt einen systematischen Ansatz für das gesamte Spektrum der Krebsprävention, -vorsorge, -diagnose, -behandlung und -rehabilitation. Ziel ist es, engere Verbindungen zwischen Grundlagenforschung, klinischer Praxis, Gesundheitserziehung und der Umsetzung von Forschungsergebnissen in industrielle Anwendungen zu fördern. Das Programm umfasst eine breite Palette thematischer Foren und mehr als 100 internationale Sitzungen, in denen modernste Diagnose- und Therapietechnologien sowie innovative Ansätze aus China vorgestellt werden. Darüber hinaus wird die komplementäre Integration von evidenzbasierter Medizin, Präzisionsmedizin und ganzheitlicher integrativer Medizin betont, wodurch chinesisches Fachwissen und Ansätze zur globalen Krebsprävention und -bekämpfung beitragen.

Verwurzelt in den reichen kulturellen Traditionen Hunans, verbindet Changsha ein tiefgreifendes historisches Erbe mit einem dynamischen Innovationsgeist. Der Kongresspräsident Professor Daiming Fan, Mitglied der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften, und der Exekutivpräsident Professor Hua Xiang laden Onkologie-Kollegen aus aller Welt herzlich nach Changsha ein. Im Einklang mit dem Gründungsanspruch der integrativen Medizin an die menschliche Gesundheit und dem offenen und integrativen Geist von Hunan wird der Kongress den Dialog und das gegenseitige Lernen zwischen Experten und Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern, Disziplinen und Fachgebieten fördern. Die Teilnehmer werden sich eingehenden Diskussionen über Strategien zur Krebsprävention und -bekämpfung, Früherkennung und Screening, individualisierte Behandlung, Rehabilitationsmanagement und Forschungskooperation widmen, um die Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse aus dem Labor in die klinische Praxis voranzutreiben und die Vorteile klinischer Fortschritte der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

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