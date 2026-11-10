Die VAE sind das erste Land außerhalb Europas, das das eATA-Carnet-System einführt

DUBAI, VAE, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Die VAE haben am 9. November 2026 mit der Einführung des eATA-Carnet-Systems begonnen und sind damit das erste Land außerhalb Europas, das diese innovative digitale Lösung nutzt. Die Initiative wird in Zusammenarbeit zwischen der Dubai Chambers, der Bundesbehörde für Identität, Staatsangehörigkeit, Zoll und Hafensicherheit (ICP) und dem Zollamt von Dubai umgesetzt.

Das System ermöglicht die elektronische Ausstellung und Bearbeitung von ATA-Carnets und ersetzt papierbasierte Verfahren durch digitale Anmeldungen, QR-Codes und Transaktionsaufzeichnungen. Es soll die Zollabfertigung beschleunigen, die Transparenz verbessern und den internationalen Handel sowie internationale Veranstaltungen erleichtern.

Die Handelskammer von Dubai, eine der drei Kammern unter dem Dach von Dubai Chambers, fungiert seit 2011 als nationale Garantie- und Ausstellungsstelle der VAE für ATA-Carnets. Die Kammer spielte eine Schlüsselrolle bei den Vorbereitungen für die Einführung und arbeitete eng mit den nationalen Zollbehörden und der Internationalen Handelskammer (ICC) bei technischen Beratungen, Schulungen und Tests vor der Inbetriebnahme zusammen.

Dubai Chambers gehört zu den nur 13 der weltweit 1.200 Mitgliedskammern der ICC, die das eATA-Carnet-System eingeführt haben.

ATA-Carnets ermöglichen die vorübergehende Einfuhr berechtigter Waren in teilnehmende Länder ohne Zahlung von Zöllen oder Steuern, sofern diese anschließend wieder ausgeführt werden. Sie sind bis zu einem Jahr gültig und vereinfachen die Zollvorschriften für Ausstellungsstücke, Handelsmuster und professionelle Ausrüstung, wodurch der Verwaltungsaufwand und die Notwendigkeit separater Zollbürgschaften reduziert werden.

Zwischen der Einführung des ATA-Carnet-Systems in den VAE 2011 und Ende 2025 wurden 63.591 Carnets ausgestellt und entgegengenommen, die Waren im Wert von 54,4 Milliarden AED abdeckten. Allein 2025 stellte die Handelskammer von Dubai 5.960 Carnets aus und nahm diese entgegen, die Waren im Wert von 5,6 Milliarden AED abdeckten – ein Anstieg um 11,2 % bei der Anzahl und um 30 % beim Wert im Vergleich zum Vorjahr.

Der Übergang der VAE folgt auf die Einführung in 30 europäischen Ländern im Juni 2026. Die vollständige weltweite Digitalisierung des ATA-Carnet-Systems wird bis zum 1. Januar 2028 erwartet.

Informationen zur Handelskammer von Dubai

Die Handelskammer von Dubai ist eine gemeinnützige öffentliche Einrichtung, die Dubais Vision als globalen Wirtschaftsknotenpunkt unterstützt, indem sie Unternehmen stärkt, innovative Mehrwertdienste anbietet und den Zugang zu einflussreichen Netzwerken ermöglicht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mohamad Mouzehem

mohamad.mouzehem@dubaichamber.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-vae-sind-das-erste-land-auWerhalb-europas-das-das-eata-carnet-system-einfuhrt-302934662.html