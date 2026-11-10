Chiphersteller Elmos übertrifft sich selbst: Gewinn wächst mehr als die Hälfte

Elmos Semiconductor hat das dritte Quartal mit kräftigem Umsatz- und Gewinnplus abgeschlossen und zugleich einen Innovationspreis für seine Chip-Technologie eingeheimst.

Der Leverkusener Halbleiterhersteller Elmos Semiconductor hat das dritte Quartal 2026 deutlich besser abgeschlossen als im Vorjahr. Das im MDax und TecDax gelistete Unternehmen profitierte weiter von robuster Nachfrage nach Elektronikchips, einer disziplinierten Investitionspolitik und hoher Cash-Generierung. Der Konzernumsatz kletterte um 18 Prozent auf 166,7 Millionen Euro. Noch kräftiger fiel der Anstieg beim operativen Ergebnis aus: Das bereinigte Ebit stieg um 29 Prozent auf 41,0 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich von 22,5 auf 24,6 Prozent. Das Betriebsergebnis insgesamt legte um 54 Prozent auf 49,7 Millionen Euro zu, auch gestützt durch positive Bewertungseffekte.