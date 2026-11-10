Chiphersteller Elmos übertrifft sich selbst: Gewinn wächst mehr als die Hälfte
Starke Zahlen
Elmos Semiconductor hat das dritte Quartal mit kräftigem Umsatz- und Gewinnplus abgeschlossen und zugleich einen Innovationspreis für seine Chip-Technologie eingeheimst.
- Elmos steigert den Quartalsumsatz um 18 Prozent
- Bereinigtes Ebit steigt um 29 Prozent auf 41 Mio
- Elmos hält Jahresziele und gewinnt Innovationspreis
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Der Leverkusener Halbleiterhersteller Elmos Semiconductor hat das dritte Quartal 2026 deutlich besser abgeschlossen als im Vorjahr. Das im MDax und TecDax gelistete Unternehmen profitierte weiter von robuster Nachfrage nach Elektronikchips, einer disziplinierten Investitionspolitik und hoher Cash-Generierung.
Der Konzernumsatz kletterte um 18 Prozent auf 166,7 Millionen Euro. Noch kräftiger fiel der Anstieg beim operativen Ergebnis aus: Das bereinigte Ebit stieg um 29 Prozent auf 41,0 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich von 22,5 auf 24,6 Prozent. Das Betriebsergebnis insgesamt legte um 54 Prozent auf 49,7 Millionen Euro zu, auch gestützt durch positive Bewertungseffekte.
Beim Gewinn ging es ebenfalls kräftig nach oben. Der Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter stieg um 56 Prozent auf 36,8 Millionen Euro, je Aktie entspricht das 2,14 Euro nach 1,37 Euro im Vorjahr.
Vorstandschef Arne Schneider zeigte sich zuversichtlich für die kommenden Monate und bekräftigte die Jahresziele. Elmos rechnet weiter mit einem Umsatzplus von 12 Prozent plus minus 2 Prozentpunkten und einer operativen Ebit-Marge zwischen 23 und 26 Prozent. Die Investitionen sollen trotz des Wachstums bei rund 5 Prozent des Umsatzes bleiben, der bereinigte Free Cashflow soll 19 Prozent plus minus 2 Prozentpunkte vom Umsatz erreichen.
Zuletzt sorgte Elmos auch mit einer Technologieauszeichnung für Aufmerksamkeit. Bei der Gala “Innovator des Jahres” in Bonn wurde der firmeneigene Quantenzufallszahlengenerator geehrt, der quantenphysikalische Effekte nutzt, um Zufallszahlen für kryptografische Anwendungen zu erzeugen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
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