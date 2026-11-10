JEFFERIES stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Stephanie Dossmann sah am Dienstag Positives und weniger Positives im Bericht des Immobilienkonzerns. Sie lobte etwa des operativen Gewinn (FFO I) und die Ziele für das neue Jahr. Für weniger gut hält sie das nur stabil gebliebene flächenbereinigte Wachstum in Deutschland sowie auch, dass der Leerstand auf dem Heimatmarkt erneut leicht gestiegen sei./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 11,96EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Stephanie Dossmann
Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stephanie Dossmann
Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
Währung: EUR
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