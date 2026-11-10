Rüstungsboom ohne Ende? Hensoldt setzt neues Mega-Ziel
Milliarden im Visier
Hensoldt hat seine Umsatzambition für 2030 bestätigt und erstmals ein größeres Ziel für 2035 vorgelegt. Schon ab 2027 soll das Geschäft deutlich schneller wachsen.
- Hensoldt hält 6-Milliarden-Umsatzziel für 2030
- Hensoldt peilt zehn Milliarden Euro Umsatz 2035 an
- Ab 2027 plant Hensoldt 15 bis 20 Prozent Wachstum
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Der Rüstungselektronikhersteller Hensoldt setzt sich noch höhere Ziele. Bis 2035 will der Konzern seinen Umsatz auf 10 Milliarden Euro steigern. Damit bekräftigt das Unternehmen seine bisherige Ambition von 6 Milliarden Euro für 2030 und stellt erstmals eine konkrete Wachstumsplanung für die Zeit danach vor. Das geht aus den Präsentationsunterlagen zum Kapitalmarkttag in London hervor.
Milliardenwachstum bis 2035 geplant
Hensoldt profitiert von der steigenden Nachfrage nach Verteidigungselektronik. Das Unternehmen rechnet damit, dass der für den Konzern zugängliche Markt bis 2031 jährlich um rund 10 Prozent wächst und dann ein Volumen von etwa 76 Milliarden Euro erreicht. Höhere Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten und umfangreiche Beschaffungsprogramme in Deutschland sollen die Nachfrage langfristig stützen.
"Wir liefern heute, was unsere Kunden bestellt haben: pünktlich und in der Qualität, die sie erwarten", erklärte Vorstandschef Oliver Dörre. Zugleich kündigte er an, dass Hensoldt auch nach 2035 weiter wachsen wolle.
Umsatzwachstum soll bereits 2027 anziehen
Auch die mittelfristigen Ziele hat Hensoldt konkretisiert. Bereits 2027 und 2028 soll der Umsatz jährlich um 15 bis 20 Prozent steigen. Gegen Ende des Jahrzehnts erwartet der Konzern sogar ein Wachstum von mehr als 20 Prozent pro Jahr.
Die bereinigte operative Ergebnismarge (EBITDA-Marge) soll sich ebenfalls verbessern. Ausgehend von rund 19 Prozent im Jahr 2026 peilt Hensoldt bis 2030 einen Anstieg auf etwa 21 Prozent an. Dafür soll die Marge jährlich um rund 0,5 Prozentpunkte zulegen.
Finanzvorstand Christian Ladurner verwies auf den wachsenden Auftragsbestand. Dieser soll bis Jahresende 2026 auf rund 11,2 Milliarden Euro steigen. Gleichzeitig setzt Hensoldt zunehmend mehr Aufträge in Umsatz um. Die ungewichtete Auftragspipeline für die Jahre 2027 bis 2032 beziffert der Konzern auf rund 110 Milliarden Euro.
Hensoldt baut Produktion und Softwaregeschäft aus
Um die Nachfrage bedienen zu können, investiert Hensoldt in seine Produktionskapazitäten. Bis Mitte 2027 soll ein deutlicher Kapazitätssprung erreicht sein. Bis 2029 ist ein weiterer Ausbau geplant. Die Zahl der Beschäftigten soll von rund 10.600 im Jahr 2026 auf etwa 14.000 steigen.
Zusätzliche Wachstumschancen sieht der Konzern im Softwaregeschäft. Mit seiner Software-Suite MDOcore verhandelt Hensoldt derzeit mit drei Kunden über Prototypen. Erste Aufträge erwartet das Unternehmen ab 2027. Langfristig soll zudem das Servicegeschäft rund 25 Prozent des Konzernumsatzes ausmachen.
Für das laufende Jahr hält Hensoldt an seiner Prognose fest. Der Umsatz soll rund 2,8 Milliarden Euro erreichen, die bereinigte EBITDA-Marge etwa 19 Prozent. Das Book-to-Bill-Verhältnis erwartet der Konzern am oberen Ende seiner bisherigen Spanne von 1,5 bis 2,0.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 82,10EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 10:35 Uhr) gehandelt.
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