🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    Rüstungsboom ohne Ende? Hensoldt setzt neues Mega-Ziel

    Milliarden im Visier

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hensoldt hat seine Umsatzambition für 2030 bestätigt und erstmals ein größeres Ziel für 2035 vorgelegt. Schon ab 2027 soll das Geschäft deutlich schneller wachsen.

    Für Sie zusammengefasst
    Milliarden im Visier - Rüstungsboom ohne Ende? Hensoldt setzt neues Mega-Ziel
    Foto: Sebastian Christoph Gollnow - dpa

    Der Rüstungselektronikhersteller Hensoldt setzt sich noch höhere Ziele. Bis 2035 will der Konzern seinen Umsatz auf 10 Milliarden Euro steigern. Damit bekräftigt das Unternehmen seine bisherige Ambition von 6 Milliarden Euro für 2030 und stellt erstmals eine konkrete Wachstumsplanung für die Zeit danach vor. Das geht aus den Präsentationsunterlagen zum Kapitalmarkttag in London hervor.

    Milliardenwachstum bis 2035 geplant

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hensoldt AG!
    Long
    79,12€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    89,77€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 12,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hensoldt profitiert von der steigenden Nachfrage nach Verteidigungselektronik. Das Unternehmen rechnet damit, dass der für den Konzern zugängliche Markt bis 2031 jährlich um rund 10 Prozent wächst und dann ein Volumen von etwa 76 Milliarden Euro erreicht. Höhere Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten und umfangreiche Beschaffungsprogramme in Deutschland sollen die Nachfrage langfristig stützen.

    "Wir liefern heute, was unsere Kunden bestellt haben: pünktlich und in der Qualität, die sie erwarten", erklärte Vorstandschef Oliver Dörre. Zugleich kündigte er an, dass Hensoldt auch nach 2035 weiter wachsen wolle.

    Umsatzwachstum soll bereits 2027 anziehen

    Auch die mittelfristigen Ziele hat Hensoldt konkretisiert. Bereits 2027 und 2028 soll der Umsatz jährlich um 15 bis 20 Prozent steigen. Gegen Ende des Jahrzehnts erwartet der Konzern sogar ein Wachstum von mehr als 20 Prozent pro Jahr.

    Die bereinigte operative Ergebnismarge (EBITDA-Marge) soll sich ebenfalls verbessern. Ausgehend von rund 19 Prozent im Jahr 2026 peilt Hensoldt bis 2030 einen Anstieg auf etwa 21 Prozent an. Dafür soll die Marge jährlich um rund 0,5 Prozentpunkte zulegen.

    Finanzvorstand Christian Ladurner verwies auf den wachsenden Auftragsbestand. Dieser soll bis Jahresende 2026 auf rund 11,2 Milliarden Euro steigen. Gleichzeitig setzt Hensoldt zunehmend mehr Aufträge in Umsatz um. Die ungewichtete Auftragspipeline für die Jahre 2027 bis 2032 beziffert der Konzern auf rund 110 Milliarden Euro.

    Depot eröffnen, iPhone Duo gewinnenNoch bis zum 13. November: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ nimmt an der Verlosung von fünf Apple iPhone Duos teil.

     

    Hensoldt baut Produktion und Softwaregeschäft aus

    Um die Nachfrage bedienen zu können, investiert Hensoldt in seine Produktionskapazitäten. Bis Mitte 2027 soll ein deutlicher Kapazitätssprung erreicht sein. Bis 2029 ist ein weiterer Ausbau geplant. Die Zahl der Beschäftigten soll von rund 10.600 im Jahr 2026 auf etwa 14.000 steigen.

    Zusätzliche Wachstumschancen sieht der Konzern im Softwaregeschäft. Mit seiner Software-Suite MDOcore verhandelt Hensoldt derzeit mit drei Kunden über Prototypen. Erste Aufträge erwartet das Unternehmen ab 2027. Langfristig soll zudem das Servicegeschäft rund 25 Prozent des Konzernumsatzes ausmachen.

    Für das laufende Jahr hält Hensoldt an seiner Prognose fest. Der Umsatz soll rund 2,8 Milliarden Euro erreichen, die bereinigte EBITDA-Marge etwa 19 Prozent. Das Book-to-Bill-Verhältnis erwartet der Konzern am oberen Ende seiner bisherigen Spanne von 1,5 bis 2,0.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 82,10EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 10:35 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 88,35, was eine Steigerung von +5,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurSaskia Reh
    Redakteurin für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Milliarden im Visier Rüstungsboom ohne Ende? Hensoldt setzt neues Mega-Ziel Hensoldt hat seine Umsatzambition für 2030 bestätigt und erstmals ein größeres Ziel für 2035 vorgelegt. Schon ab 2027 soll das Geschäft deutlich schneller wachsen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     