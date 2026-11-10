Der Nvidia-Skandal wird immer krasser - und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Nvidia-Chef Jensen Huang seinen Posten räumen muss. Und das hat Folgen, wenn mit Jensen Huang die zentrale Figur der KI-Blase aus dem Spiel ist! Nun ist bekannt geworden, dass auf Drängen eines Nvidia-Anwalts Ermittlungen gegen die Chefin von Megaspeed eingestellt wurden. Gleichzeitig hat Nvidia Chips geliefert an Adressen, in denen keine echten Firmen sitzen - Schätzungen gehen davon aus, dass 20% des Umsatzes von illegalen Lieferungen stammt, die dann faktisch in China landen. Und Trump wusste von alldem - seine Anspielung an einen Chef einer großen KI-Firma, der mit einem Bein im Knast stehe, kann nur an Huang adressiert gewesen sein. Nun aber verteidigt Trump Huang - und das zeigt einer noch größere Dimension des Skandals. Die gestrige Rally passierte unter minimalen Umsätzen - heute im Fokus auch die US-Inflationsdaten..

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Das Video "Nvidia-Skandal immer krasser, Huang-Rücktritt nur Frage der Zeit! " sehen Sie hier..