BERNSTEIN RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Outperform" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe mit seinem operativen Ergebnis im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und zugleich die Jahresziele bestätigt, schrieb Philippe Lorrain am Dienstag. Der Analyst hob hervor, dass sich der Risikoausblick für 2030 verbessere./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:11 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:11 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,98 % und einem Kurs von 24,44EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

