🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Erdogan verkündet neue Ölförderung zum Auftakt der COP31

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Erdogan meldet zwei neue Ölfelder im Südosten
    • Gabar-Förderung soll um 30 Prozent steigen
    • Neue Ölfunde sorgen beim Klimagipfel für Kritik
    Erdogan verkündet neue Ölförderung zum Auftakt der COP31
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ISTANBUL (dpa-AFX) - Ausgerechnet zum Start der UN-Klimakonferenz in der Türkei hat der Gastgeber, Präsident Recep Tayyip Erdogan, die Entdeckung und Ausbeutung von zwei weiteren Ölfeldern im Südosten des Landes bekanntgegeben. Die Fördermenge im Ölfeld Gabar werde durch neue Bohrlöcher um 30 Prozent steigen, schrieb er am Montagabend auf X. Dadurch überschreite die Tagesproduktion in der zweiten Jahreshälfte 2027 die Marke von 100.000 Barrel (159 Liter).

    Klimaschützer rügen "fossile Ignoranz"

    Die Ankündigung kam am ersten Tag der zweiwöchigen UN-Klimakonferenz COP31 in Antalya, wo gut 190 Staaten auch über den schrittweisen Ausstieg aus den klimaschädlichen Energieträgern Öl, Gas und Kohle beraten.

    Kritiker rügen die Klimabilanz der Türkei schon lange als schwach und verweisen dabei auf anhaltende Investitionen in diese fossilen Brennstoffe. Erst am Morgen hatte die Umweltorganisation Urgewald in einem neuen Bericht die "fossile Ignoranz" des staatlichen Konzerns Türkiye Petrolleri AO (TPAO) gerügt. Der Konzern habe in den vergangenen fünf Jahren seine Ausgaben für die Suche nach neuen Öl- und Gasvorkommen verdoppelt, erklärte ein Experte. Dies spreche Bände über die Glaubwürdigkeit des Ausrichters der Weltklimakonferenz.

    Die Äußerungen erinnern an die viel kritisierte Rede des aserbaidschanischen Staatschefs Ilham Aliyev zum Auftakt der COP29 vor zwei Jahren in Baku. Damals hatte Aliyev die Öl- und Gasvorkommen in Aserbaidschan ein "Geschenk Gottes" genannt und betont, keinem Land sollte vorgehalten werden, diese Rohstoffe zu vermarkten.

    Türkei von Energieimporten abhängig

    Erdogan schrieb: "Aus den Bergen von Gabar kommen weiterhin gute Nachrichten." Für Gabar, in der südostanatolischen Provinz Sirnak nahe der irakischen und syrischen Grenze, wurden 2022 geschätzte Reserven von 150 Millionen Barrel bekanntgegeben. Bei einer Fördermenge von 120.000 Barrel pro Tag würde dies dem Präsidenten zufolge der Wirtschaft jährlich 4,4 Milliarden US-Dollar einbringen.

    Die Türkei ist fast vollständig von Energieimporten abhängig. Das Land verbraucht täglich rund 1 Million Barrel Öl, von denen etwa 90 Prozent importiert werden. Ankara strebt aber an, den täglichen Ölbedarf bis 2040 um rund 30 Prozent zu senken - unter anderem durch Investitionen in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar in die Elektrifizierung./shu/DP/stk





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Erdogan verkündet neue Ölförderung zum Auftakt der COP31 Ausgerechnet zum Start der UN-Klimakonferenz in der Türkei hat der Gastgeber, Präsident Recep Tayyip Erdogan, die Entdeckung und Ausbeutung von zwei weiteren Ölfeldern im Südosten des Landes bekanntgegeben. Die Fördermenge im Ölfeld Gabar werde …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     