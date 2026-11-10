Erdogan verkündet neue Ölförderung zum Auftakt der COP31
- Erdogan meldet zwei neue Ölfelder im Südosten
- Gabar-Förderung soll um 30 Prozent steigen
- Neue Ölfunde sorgen beim Klimagipfel für Kritik
ISTANBUL (dpa-AFX) - Ausgerechnet zum Start der UN-Klimakonferenz in der Türkei hat der Gastgeber, Präsident Recep Tayyip Erdogan, die Entdeckung und Ausbeutung von zwei weiteren Ölfeldern im Südosten des Landes bekanntgegeben. Die Fördermenge im Ölfeld Gabar werde durch neue Bohrlöcher um 30 Prozent steigen, schrieb er am Montagabend auf X. Dadurch überschreite die Tagesproduktion in der zweiten Jahreshälfte 2027 die Marke von 100.000 Barrel (159 Liter).
Klimaschützer rügen "fossile Ignoranz"
Die Ankündigung kam am ersten Tag der zweiwöchigen UN-Klimakonferenz COP31 in Antalya, wo gut 190 Staaten auch über den schrittweisen Ausstieg aus den klimaschädlichen Energieträgern Öl, Gas und Kohle beraten.
Kritiker rügen die Klimabilanz der Türkei schon lange als schwach und verweisen dabei auf anhaltende Investitionen in diese fossilen Brennstoffe. Erst am Morgen hatte die Umweltorganisation Urgewald in einem neuen Bericht die "fossile Ignoranz" des staatlichen Konzerns Türkiye Petrolleri AO (TPAO) gerügt. Der Konzern habe in den vergangenen fünf Jahren seine Ausgaben für die Suche nach neuen Öl- und Gasvorkommen verdoppelt, erklärte ein Experte. Dies spreche Bände über die Glaubwürdigkeit des Ausrichters der Weltklimakonferenz.
Die Äußerungen erinnern an die viel kritisierte Rede des aserbaidschanischen Staatschefs Ilham Aliyev zum Auftakt der COP29 vor zwei Jahren in Baku. Damals hatte Aliyev die Öl- und Gasvorkommen in Aserbaidschan ein "Geschenk Gottes" genannt und betont, keinem Land sollte vorgehalten werden, diese Rohstoffe zu vermarkten.
Türkei von Energieimporten abhängig
Erdogan schrieb: "Aus den Bergen von Gabar kommen weiterhin gute Nachrichten." Für Gabar, in der südostanatolischen Provinz Sirnak nahe der irakischen und syrischen Grenze, wurden 2022 geschätzte Reserven von 150 Millionen Barrel bekanntgegeben. Bei einer Fördermenge von 120.000 Barrel pro Tag würde dies dem Präsidenten zufolge der Wirtschaft jährlich 4,4 Milliarden US-Dollar einbringen.
Die Türkei ist fast vollständig von Energieimporten abhängig. Das Land verbraucht täglich rund 1 Million Barrel Öl, von denen etwa 90 Prozent importiert werden. Ankara strebt aber an, den täglichen Ölbedarf bis 2040 um rund 30 Prozent zu senken - unter anderem durch Investitionen in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar in die Elektrifizierung./shu/DP/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der Irankrieg hat den Trend zu erneuerbaren Energiequellen deutlich verstärkt. Die Nachfrage nach Öl wird in den nächsten Jahren fallen. 2 Meldungen dazu
"IEA Sees 4,800 GW of New Renewables by 2031
"Elektroautos legen kräftig zu, Verbrenner verlieren
Den größten Ausschlag gab es bei den Antrieben. Fabrikneue Elektroautos (BEV) verbuchten einen satten Sprung nach vorn: 94.086 Neuzulassungen bedeuten ein Plus von 79,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Reine Stromer sicherten sich damit einen Marktanteil von 37,0 Prozent
Ja, die Zeit mit Unterversorgung scheint erstmal vorbei. Von daher sollten wir das Jahres-Top hinter uns haben, selbst bei aller Volatilität, die aktuell noch da ist. Die Hochrisiko-Transits mit Umpumpen des Öls hinter der Straße von Hormus auf die Zieltanker aktuell noch mit bis zu 30$ Extra-Kosten pro Barrel zu Buche (Quelle: tecson). Daher kommen die 90+ $ Ölpreis. Und die nimmt dann jeder anderer Ölförderer natürlich auch dankend an für sein Öl.
Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?