Rendite mit analysierbarem Risiko: Welche Anlageform bietet was?

Auch Immobilieninvestments stehen unter dem Einfluss höherer Finanzierungskosten und veränderter Bewertungen.



Für Anleger stellt sich dadurch nicht nur die Frage welche Anlageform die höchste Rendite bringt. Es geht auch darum, welche Risiken hinter einer Rendite stehen und wie zuverlässig diese Risiken einschätzbar sind. Bekanntermaßen bedingen sich Renditeerwartungen und Risiko gegenseitig.



Staatsanleihen, Aktien und ETF, offene Immobilienfonds und direkt gehaltene Immobilien unterscheiden sich in dieser Hinsicht grundlegend. Rendite, Volatilität, Liquidität und Finanzierbarkeit gehören ebenso in den Vergleich wie steuerliche Rahmenbedingungen und der Einfluss, den der Anleger auf sein Investment nehmen kann.



Staatsanleihen: Sicherheit vor Ausfall schützt nicht vor Marktbewegungen

Bundesanleihen gelten als Anlage mit sehr geringem Ausfallrisiko. Im aktuellen Marktumfeld ist diese Sicherheit jedoch nur ein Teil der Rechnung.

Die deutsche Inflationsrate stieg laut dem Statistischem Bundesamt von 2,3 Prozent im Juni dieses Jahres auf 3,3 Prozent im September im Vergleich zum Vorjahresmonat. Besonders deutlich fiel der Anstieg bei den Energiepreisen aus: Sie lagen im September um 14,9 Prozent über dem Vorjahresniveau, nach 3,4 Prozent im Juni. Ein wesentlicher Treiber waren die gestiegenen Rohölpreise infolge des Iran-Kriegs. Kraftstoffe verteuerten sich im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 37,1 Prozent, Heizöl sogar um 74,9 Prozent. Energie blieb damit ein zentraler Inflationstreiber.

Das wirkt unmittelbar auf den Rentenmarkt. Die Bundesbank berichtet, dass höhere kurzfristige Zinserwartungen und gestiegene Terminprämien seit dem Frühjahr die Renditen langfristiger Staatsanleihen nach oben getrieben haben. Dabei spielten vor allem energiepreisbedingte Inflationsrisiken infolge der geopolitischen Konflikte eine Rolle. Staatsanleihen haben je nach Ausgestaltung Laufzeiten von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahrzehnten. Anleger sind nicht zwingend bis zur Fälligkeit gebunden, da die Papiere grundsätzlich vorher verkauft werden können. Der Verkaufspreis hängt dann jedoch vom aktuellen Marktzins ab und kann unter dem ursprünglichen Kaufpreis liegen.