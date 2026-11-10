Uniper profitiert von Gasgeschäften - Kapitalmarkttag am Montag

Uniper hatte bereits vor knapp einer Woche vorläufige Zahlen vorgelegt und die Prognose für den bereinigten Gewinn erhöht. Dieser soll 2026 zwischen 550 und 650 Millionen Euro liegen. Die Zielmarken für die weiteren Ergebniskennziffern blieben unverändert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sehen die Düsseldorfer demnach bei 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Uniper hat in den vergangenen Monaten dank seines Gasgeschäfts einen Ergebnissprung hingelegt. Im Vorjahreszeitraum hatten sich Optimierungsaktivitäten noch deutlich negativ ausgewirkt, im laufenden Jahr entfällt diese Belastung. Das Unternehmen hatte stets betont, dass die Geschäfte in Summe ökonomisch vorteilhaft sind.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach neun Monaten stand ein operatives Ergebnis von 1,02 Milliarden Euro und damit über 60 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn hat sich sogar mit 579 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die vorläufigen Zahlen wurden damit bestätigt.

Die Düsseldorfer wollen am Montag (16. November) einen Kapitalmarkttag abhalten. Dabei dürfte sich die Präsentation der Strategie für die kommenden Jahre vor allem auch an Interessenten richten, die bei einem möglichen Börsengang zuschlagen würden. Vor wenigen Tagen hatte Uniper bereits seine Dividendenpolitik bekannt gegeben.

Uniper war als größter deutscher Gasimporteur 2022 in Schieflage geraten, als Russland nach dem Angriff auf die Ukraine kein Gas mehr lieferte. Deutschland rettete das Unternehmen mit Milliardenbeihilfen und wurde quasi Alleineigentümer. Der Bund hat den Wiederverkauf in diesem Jahr in die Wege geleitet, dürfte sich aber zunächst noch nicht vollständig von den Anteilen trennen.

Neben einem Börsengang ist auch ein Verkauf möglich. Gerüchten zufolge soll etwa RWE Interesse bekundet haben./lew/mne/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 58,86 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 10:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +10,43 %/+27,42 % bedeutet.



