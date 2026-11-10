Japan zieht Milliarden aus den USA ab – Europa profitiert

In den ersten neun Monaten 2026 verkauften japanische Investoren US-Anleihen im Wert von netto 6,06 Billionen Yen (rund 34,1 Milliarden Euro), zeigen Daten der Bank of Japan. Gleichzeitig investierten sie netto 719,5 Milliarden Yen in europäische Anleihen. Die größten Gewinner dieser Kapitalverschiebung liegen überraschenderweise in Südeuropa. Mit 415 Milliarden Yen floss das meiste Geld nach Italien, es folgen Spanien mit 377 Milliarden Yen und Deutschland mit 265 Milliarden Yen.

Japanische Großinvestoren kehren amerikanischen Anleihen zunehmend den Rücken. Während Milliarden aus den USA abfließen, profitieren drei europäische Länder von den Kapitalverschiebungen: Italien, Spanien und Deutschland. Dahinter steckt eine Neubewertung der Anleihemärkte.

Frankreich dagegen verlor japanisches Kapital im Umfang von 317 Milliarden Yen. Die anhaltende Haushaltskrise, hohe Schulden und politische Unsicherheiten machen französische Anleihen für internationale Investoren zunehmend problematisch.

Dass ausgerechnet Italien an der Spitze steht, ist bemerkenswert. Das hochverschuldete Land galt während der Eurokrise als einer der größten Risikofaktoren Europas. Inzwischen sehen Anleger offenbar wieder ein attraktiveres Verhältnis zwischen Rendite und Risiko. Zehnjährige italienische Staatsanleihen rentieren derzeit mit rund 4,3 Prozent und bieten damit gut einen Prozentpunkt mehr als vergleichbare Bundesanleihen.

Gleichzeitig hat Rom Fortschritte bei der Haushaltskonsolidierung erzielt. Die EU-Kommission erwartet für 2026 ein Defizit von 2,9 Prozent der Wirtschaftsleistung, nach 3,1 Prozent im Vorjahr. Die Staatsverschuldung bleibt mit voraussichtlich 138,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts allerdings sehr hoch. Für japanische Investoren bieten italienische Anleihen somit vergleichsweise hohe laufende Erträge innerhalb des Euroraums. Die attraktiven Zinsen entschädigen allerdings auch für das weiterhin erhebliche Kreditrisiko.

Spanien punktet dagegen vor allem mit seiner wirtschaftlichen Entwicklung. Die EU-Kommission erwartet für 2026 ein Wachstum von 2,4 Prozent. Damit dürfte das Land deutlich schneller wachsen als der Durchschnitt der Eurozone. Zugleich sinkt die Schuldenquote voraussichtlich erstmals seit Jahren wieder unter 100 Prozent der Wirtschaftsleistung. Für internationale Anleger verbessert das die langfristigen Aussichten auf tragfähige Staatsfinanzen.

Zehnjährige spanische Anleihen werfen derzeit etwa 3,8 Prozent ab. Das sind rund 0,6 Prozentpunkte mehr als deutsche Bundesanleihen. Für Investoren entsteht damit eine interessante Kombination aus vergleichsweise kräftigem Wirtschaftswachstum, sinkender Schuldenquote und einem Renditeaufschlag.

Deutschland erfüllt in den Portfolios japanischer Anleger eine andere Funktion. Bundesanleihen gelten als besonders ausfallsicher und bilden den Referenzwert für den europäischen Staatsanleihemarkt. Mit einer Rendite von rund 3,3 Prozent bieten zehnjährige Bundesanleihen zwar weniger als italienische oder spanische Papiere, dafür verfügen sie über einen besonders liquiden Markt und hohe Kreditwürdigkeit. Die Käufe ermöglichen japanischen Investoren, ihre europäischen Anlagen breiter aufzustellen: höhere Renditen in Italien und Spanien, mehr Sicherheit und Liquidität in Deutschland.

Beim Ausstieg der Investoren aus amerikanischen Anleihen spielen die hohen Kosten zur Absicherung des Dollar-Risikos eine wichtige Rolle. Japanische Lebensversicherungen und Pensionsfonds sichern ihre Auslandsanlagen häufig gegen Wechselkursschwankungen ab, aber diese Absicherungen sind teuer. Sie können die Rendite der US-Papiere um mehrere Prozentpunkte schmälern. Trotz höherer Nominalzinsen können US-Treasuries deshalb nach Währungsabsicherung weniger einbringen als japanische Staatsanleihen.

Hinzu kommt, dass Japans heimischer Anleihemarkt wieder attraktiver wird. Nach Jahrzehnten extrem niedriger Zinsen werfen zehnjährige japanische Staatsanleihen inzwischen rund 2,7 Prozent ab. Sich vollständig aus ausländischen Bonds zurückziehen und nur noch auf das eigene Land setzen wollen die japanischen Investoren dann aber doch nicht. Im Oktober kauften sie netto ausländische Anleihen im Umfang von 493,9 Milliarden Yen.

Die Kapitalströme aus den USA heraus und in ausgewählte Länder Europas hinein zeigen eine interessante Entwicklung: Japanische Investoren unterscheiden zunehmend zwischen attraktiven Renditen, wirtschaftlicher Stabilität und politischen Risiken. Während Italien, Spanien und Deutschland neues Kapital gewinnen, bleibt Frankreich außen vor.

Sollte sich diese Entwicklung verstetigen, könnte zusätzliche japanische Nachfrage die Finanzierungskosten der bevorzugten europäischen Staaten langfristig dämpfen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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