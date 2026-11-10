JPMORGAN stuft VODAFONE auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 100 Pence auf "Underweight" belassen. Der Umsatz habe minimal über den Erwartungen gelegen, schrieb Akhil Dattani am Dienstag. Das operative Ergebnis und der Schuldenstand hätten sie derweil knapp verfehlt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 1,372EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akhil Dattani
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 1
Kursziel alt: 1
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akhil Dattani
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 1
Kursziel alt: 1
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte