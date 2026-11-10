JPMORGAN stuft VODAFONE auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 100 Pence auf "Underweight" belassen. Der Umsatz habe minimal über den Erwartungen gelegen, schrieb Akhil Dattani am Dienstag. Das operative Ergebnis und der Schuldenstand hätten sie derweil knapp verfehlt./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 1,372EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.