Jungheinrich dreht nach frühem Minus auf ein Plus von 5,41 %

Der heutige Anstieg bei Jungheinrich konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -5,23 % nicht vollständig ausgleichen.

Jungheinrich senkt angesichts des Wettbewerbsdrucks aus China und der schleppenden Wirtschaft seine Ziele für 2030. Dennoch dreht die Aktie deutlich ins Plus, nachdem sie im Tagesverlauf zwischenzeitlich 4,43 % verloren hat. Der Handelsumsatz erreicht bereits das Achtfache des gesamten Vortags.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Jungheinrich auf -31,77 %.

Während Jungheinrich heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,72 %.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Outperform" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe mit seinem operativen Ergebnis im dritten Quartal die Erwartungen …

Der anhaltende Wettbewerbsdruck aus China und die schleppende Wirtschaft verhageln dem Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich seine mittelfristigen Ambitionen. Es werde nun für das Jahr 2030 ein Umsatz von 7 bis 8 Milliarden Euro und eine Rendite des …

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Informationen zur Jungheinrich Aktie

Jungheinrich ist ein führender Intralogistik-Spezialist, fokussiert auf Flurförderzeuge, Lagertechnik, Automatisierung und digitale Logistiklösungen. Stark im E‑Stapler-Segment und bei Lithium-Ionen-Systemen. Weltweit Top-3 im Markt, besonders in Europa. Wichtige Wettbewerber: KION (Linde/Still), Toyota Material Handling, Hyster-Yale. USP: hohe Elektrifizierungskompetenz, Systemlösungen aus einer Hand.

Es gibt 48 Mio. Jungheinrich Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,18 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,03 %. Kion Group notiert im Plus, mit +1,51 %.

Die Aktie von Jungheinrich erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -5,39 %. Über 5 Jahre lag sie bei -12,57 %, über 10 Jahre bei -1,03 %.

Jungheinrich Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,97 % 1 Monat +14,21 % 3 Monate -5,23 % 1 Jahr -17,20 %

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Stand: 10.11.2026, 10:30 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der Jungheinrich Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Jungheinrich Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.