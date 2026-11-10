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    Jungheinrich dreht nach frühem Minus auf ein Plus von 5,41 %

    Aktie im Fokus

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    Mit einem Kursplus von 5,41 % steuert Jungheinrich auf den dritten Gewinntag in Folge zu.

    Aktie im Fokus - Jungheinrich dreht nach frühem Minus auf ein Plus von 5,41 %
    Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa

    Jungheinrich senkt angesichts des Wettbewerbsdrucks aus China und der schleppenden Wirtschaft seine Ziele für 2030. Dennoch dreht die Aktie deutlich ins Plus, nachdem sie im Tagesverlauf zwischenzeitlich 4,43 % verloren hat. Der Handelsumsatz erreicht bereits das Achtfache des gesamten Vortags.

    Jungheinrich Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.11.2026

    Der heutige Anstieg bei Jungheinrich konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -5,23 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Jungheinrich auf -31,77 %.

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    Während Jungheinrich heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,72 %.

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    Informationen zur Jungheinrich Aktie

    Jungheinrich ist ein führender Intralogistik-Spezialist, fokussiert auf Flurförderzeuge, Lagertechnik, Automatisierung und digitale Logistiklösungen. Stark im E‑Stapler-Segment und bei Lithium-Ionen-Systemen. Weltweit Top-3 im Markt, besonders in Europa. Wichtige Wettbewerber: KION (Linde/Still), Toyota Material Handling, Hyster-Yale. USP: hohe Elektrifizierungskompetenz, Systemlösungen aus einer Hand.

    Es gibt 48 Mio. Jungheinrich Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,18 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,03 %. Kion Group notiert im Plus, mit +1,51 %.

    Die Aktie von Jungheinrich erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -5,39 %. Über 5 Jahre lag sie bei -12,57 %, über 10 Jahre bei -1,03 %.

    Jungheinrich Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,97 %
    1 Monat +14,21 %
    3 Monate -5,23 %
    1 Jahr -17,20 %
    Stand: 10.11.2026, 10:30 Uhr

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    Ob sich ein Einstieg bei der Jungheinrich Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Jungheinrich Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Jungheinrich

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    ISIN:DE0006219934WKN:621993
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