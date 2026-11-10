argenx-Aktie nimmt Dreijahreshoch ins Visier – Widerstände im Blick

Am 10. November 2026 schloss argenx bei 858,20. Damit notiert die Aktie rund 5,9 Prozent unter dem Dreijahreshoch und 180,0 Prozent über dem Dreijahrestief. Vom jüngsten Rückschlag auf 718,20 am 13. Oktober hat sich der Kurs deutlich erholt. Die anschließende Bewegung über die Marke von 830 signalisiert eine Verbesserung des kurzfristigen Chartbilds.

Die argenx-Aktie hat im Dreijahreszeitraum kräftig zugelegt, allerdings unter erheblichen Schwankungen. Nach dem Tief bei 306,50 am 20. Dezember 2023 setzte eine Aufwärtsbewegung ein. Rückschläge unterbrachen den Anstieg, darunter die Korrektur auf 459,40 im Juli 2025 und der Rückgang auf 576,40 im März 2026. Anschließend erreichte der Titel am 2. September 2026 mit 912,00 seinen höchsten Schlusskurs. Trotz zwischenzeitlicher Einbrüche bleibt die langfristige Entwicklung damit aufwärtsgerichtet.

200-Tage-Linie bestätigt positiven Trend

Die einfache 200-Tage-Linie liegt bei 746,78. Der aktuelle Schlusskurs übertrifft diesen Durchschnitt um 14,9 Prozent. Diese Position spricht für einen positiven übergeordneten Trend. Zugleich ist der Abstand zur langfristigen Orientierungslinie bereits deutlich: Auch ein Rücksetzer würde den Kurs daher nicht unmittelbar unter den Durchschnitt führen.

Unterstützungen und Widerstände im Fokus

Eine erste Unterstützung lässt sich um 830 ableiten, darunter folgt die Zone zwischen 815 und 825. Bei stärkeren Verlusten rücken der Bereich um 749 bis 754 und die 200-Tage-Linie in den Blick. Auf der Oberseite bilden zunächst 864 bis 867 einen Widerstandsbereich. Darüber liegen weitere Hürden zwischen 887 und 892 sowie bei 910 bis 912. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Hochzone würde den Aufwärtstrend bestätigen.

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Die Aktie von argenx erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 23,52 %. Über 5 Jahre lag sie bei 26,32 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur argenx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.