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    Hensoldt will bis 2035 noch stärker wachsen - Aktie legt zu

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Hensoldt plant bis 2035 zehn Milliarden Euro Umsatz
    • 2026 peilt Hensoldt 2,8 Milliarden Euro Umsatz an
    • Ebitda-Marge soll bis 2030 auf rund 21 Prozent steigen
    ROUNDUP - Hensoldt will bis 2035 noch stärker wachsen - Aktie legt zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TAUFKIRCHEN/LONDON (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt traut sich angesichts der Aufrüstung der Nato-Staaten längerfristig noch stärkeres Wachstum zu. Bis 2035 strebt Hensoldt einen Umsatz von 10 Milliarden Euro an, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag zum Kapitalmarkttag in London mitteilte. Für 2026 peilt Hensoldt rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz an. Der Auftragseingang soll außerdem weiterhin deutlich stärker zulegen als der Umsatz.

    Die Hensoldt-Aktie stieg daraufhin im frühen Handel um 1,4 Prozent auf 83,96 Euro. Seit Jahresbeginn hat sie fast 15 Prozent zugelegt und schlägt sich damit wesentlich besser als Rüstungskonzern Rheinmetall , der die Stimmung im gesamten Sektor jüngst mit einer Gewinnwarnung trübte. Jefferies-Analyst Ben Brown lobte Hensoldts neues Umsatzziel bis 2035, es beruhige hinsichtlich der langfristigen Wachstumsaussichten.

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    Die bereits vor rund einem Jahr ausgerufenen Mittelfristziele konkretisierte Hensoldt. So peilt der Rüstungselektronik-Konzern weiterhin einen Umsatz von 6 Milliarden Euro im Jahr 2030 an. Ein jährliches Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent wird allerdings bereits ab 2027 erwartet. Gegen Ende des Jahrzehnts soll das Wachstum sogar über 20 Prozent liegen.

    Die Marge gemessen am bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bis 2030 von rund 19 Prozent um etwa 0,50 Prozentpunkte pro Jahr auf rund 21 Prozent steigen. Ansonsten bestätigte Hensoldt seine Ziele für das laufende Jahr.

    "Unsere Prozentziele bleiben gleich, setzen aber auf einer höheren Basis auf und bedeuten damit in absoluten Zahlen mehr Umsatz und mehr Ergebnis", sagte Finanzchef Christian Ladurner laut Mitteilung. Um dieses Wachstum zu erreichen, skaliere Hensoldt sein gesamtes Produktionssystem. Die Finanzkraft des Rüstungselektronik-Konzerns ermögliche es, diesen Ausbau zu finanzieren und zugleich an der Dividendenpolitik festzuhalten. Die Ausschüttungsquote soll weiterhin bei 30 bis 40 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses liegen./niw/lew/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,40 % und einem Kurs von 873,7 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.221,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +2,99 %/+88,81 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Hensoldts starke Neunmonatszahlen mit 21,3 % Umsatz- und 33 % EBITDA-Wachstum, den Rekordauftragsbestand von 10,3 Mrd. Euro und die Prognose für 2026. Diskutiert werden der Kursrückgang bis 74,80 Euro trotz guter Zahlen, die anschließende Erholung sowie Kursmarken bei 86 und 100 Euro. Kapazitätsausbau, Radarprojekte für die Ukraine und mögliche Luftabwehraufträge werden als Wachstumstreiber gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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