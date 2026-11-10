VW-Lkw-Holding Traton erhält Genehmigung - Prognose bestätigt
US-Einfuhrzölle
- Traton darf US-Zollerleichterungen nun anrechnen
- US-Wertschöpfung zählt ab November bei Einfuhrzöllen
- Ergebniseffekt folgt im vierten Quartal, Prognose bleibt
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding Traton kann sich nach einem Entscheid der US-Behörden wie erwartet Zollerleichterungen anrechnen. Die US-Tochter International Motors hat vom US-amerikanischen Handelsministerium die Genehmigung zur Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen im Rahmen von Einfuhrzöllen (Section 232) erhalten, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in München mitteilte.
Die Genehmigung gelte ab dem 1. November 2025 und decke sich mit den Unternehmenserwartungen, hieß es weiter. Traton hatte sich bereits im zweiten Quartal einen positiven Ergebniseffekt angerechnet, im vierten Quartal soll nun ein Rest verbucht werden. Die Jahresprognose behielt das Management um Traton-Chef Christian Levin bei. Die in den vergangenen Tagen schon gut gelaufene Aktie lag am Vormittag 1,5 Prozent im Plus./men/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 70,70 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -0,82 %/+70,02 % bedeutet.
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Ich finde, man sollte VW einfach enteignen und alle Elektroautos den Geflücheteten:innen schenken Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/volkswagen-so-massiv-senkt-vw-die-schwelle-fuer-manager-boni-a-9d66f015-5f58-4d14-be78-e6aa53c94cb2
Geschmäcker sind verschieden.