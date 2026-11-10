JPMorgan belässt Infineon auf 'Overweight'
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan bestätigt Infineon mit Ziel 96 Euro
- Ausblick 2026/27 liegt leicht über den Erwartungen
- JPMorgan sieht das Schlimmste als überstanden
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2025/26 mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Overweight" belassen. Die Prognose für Umsatz und Segmentergebnismarge 2026/27 entsprächen weitgehend den Markterwartungen oder lägen sogar leicht darüber, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagmorgen. Der Analyst erinnerte daran, dass Infineon mit seinen Prognosen eher vorsichtig sei. Daher ist er optimistisch. "Das Schlimmste ist überstanden, die Nachrichten waren positiv." Der Markt dürfte die Klarheit begrüßen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:41 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 51,80 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +24,47 %/+86,70 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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Wäre mal angesagt dass es so 10% rauf geht
das timing Einstieg 27.10.26 war bisher gut, Zahlen gibts am 10.11.26