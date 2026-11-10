JPMorgan belässt Infineon auf 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 51,80 auf Tradegate BSX (10. November 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +24,47 %/+86,70 % bedeutet.