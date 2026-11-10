DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aumovio auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aumovio nach Gesprächen mit Vorstandschef Philipp von Hirschheydt mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Nach den vorgelegten Quartalszahlen sei es um Themen wie Inflation und deren Weitergabe an Autobauer gegangen, um Kapitalallokation und Investitionsbedarf, zukünftige Wachstumspotenziale sowie einen ersten Blick in Richtung 2027, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Analyst hob dabei hervor, dass der Autozulieferer weiterhin an Kosten- und Effizienzmaßnahmen arbeite, um den aktuellen Herausforderungen der Branche zu begegnen. Das Management wolle zudem inflationsbedingte Mehrkosten an die Hersteller weitergeben./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 32,55EUR auf Tradegate BSX (10. November 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
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Kursziel neu: 55
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