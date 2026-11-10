DAX versus S&P 500: Der DAX ist nicht günstig, die Gewinne wachsen langsamer

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX ist nicht günstig, auch wenn er sich in der letzten Woche besser hielt als der S&P 500: Die Gewinne deutscher Unternehmen wachsen langsamer, deshalb steigt das KGV des DAX. Für Ihre deutschen Aktien heißt das: Der Bewertungsvergleich stützt kein Nachholpotenzial. Grundlage ist die Ausgabe 45/2026 des Heibel-Ticker Börsenbriefs vom 06.11.2026.

DAX: Der Index steigt weniger und wird trotzdem teurer

Seit Jahresbeginn liegt der S&P 500 mit 7,9 % vor dem DAX mit 5,4 % (Stand 06.11.2026, 22:05 Uhr). Trotzdem wird der DAX teurer, der S&P 500 günstiger. Das zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), eine der wesentlichen Maßeinheiten, um zu beurteilen, ob ein Aktienmarkt teuer oder billig ist.

Das KGV setzt den Kurs ins Verhältnis zu den Gewinnschätzungen: Je höher der Kurs, desto höher das KGV und desto teurer der Markt, je höher der Gewinn, desto niedriger das KGV und desto günstiger der Markt. Traditionell pendelt das KGV des DAX zwischen 15 und 17 Punkten.

Das KGV des DAX steigt, weil die Kurse schneller steigen als die Gewinne. Steigt es, obwohl der Index weniger zulegt als der S&P 500, wachsen die Gewinne deutscher Unternehmen noch langsamer als die amerikanischer.

S&P 500: Die Gewinne wachsen schneller als die Kurse

Das KGV des S&P 500 sinkt, weil die Gewinne der US-Konzerne schneller steigen als die Kurse. Traditionell pendelt es zwischen 19 und 21 Punkten. Der Sechs-Monats-Chart der Ausgabe (Bloomberg-Daten) zeigt beide Entwicklungen gegenläufig.

Der verbreitete Einwand lautet, deutsche Aktien haben Nachholpotenzial gegenüber den USA. Dieser Einwand trägt nicht: Es hat seinen Grund, dass die US-Aktien besser laufen.

Der Wochenvorsprung des DAX ist vorübergehend

Am Dienstag der letzten Woche erobern die Demokraten bei den Zwischenwahlen den Senat und das Repräsentantenhaus zurück. Am Mittwoch steigt der DAX um 2,2 %, auf Wochensicht steht er zwischenzeitlich mit 3 % im Plus.

Am Donnerstag meldet Reuters, dass viele Nvidia-Chips bei den Abnehmern auf Halde liegen, weil der Bau der Rechenzentren nicht schnell genug erfolgt. Diese Meldung löst einen Ausverkauf bei Halbleitern aus, der S&P 500 fällt um mehr als 4 %.

Am Freitag gibt der DAX die zwischenzeitlichen Wochengewinne vollständig wieder ab und schließt die Woche mit einer schwarzen Null (0,0 %, 25.820 Punkte), der S&P 500 steht bei −2,6 % (7.385 Punkte), jeweils Stand 06.11.2026, 22:05 Uhr. Ob sich der DAX dauerhaft von den US-Märkten abkoppeln kann, ist fraglich.

Fazit: Ich habe die Stärke des DAX genutzt

Im Heibel-Ticker-Portfolio habe ich die Stärke des DAX genutzt: Ich habe die US-Quote auf 25 % gesenkt, die deutschen Aktien machen einen Anteil von 28,5 % aus (Stand 06.11.2026). Es ist selten der Fall, dass ich im Heibel-Ticker mehr deutsche Aktien habe als US-Aktien. Diese vorübergehende Phase neigt sich nach meiner Einschätzung wieder ihrem Ende zu.

Für Anleger mit deutschen Aktien im Depot gilt damit: Der Bewertungsvergleich stützt das Argument Nachholpotenzial nicht.

Was spricht aus Ihrer Sicht dafür, dass sich der DAX dauerhaft von den US-Märkten abkoppeln kann, obwohl die Gewinne deutscher Unternehmen langsamer wachsen als die amerikanischer? Kommentieren Sie gerne unten.

Den Sechs-Monats-Chart zum KGV von DAX und S&P 500 mit der ausführlichen Einordnung finden Sie hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/dax-nicht-guenstig-gewinnwachstum/